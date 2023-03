GF VIP, Tavassi contro Antonella: ‘Tu vuoi farci squalificare’, cosa è successo

Sarà che ormai è troppo tempo che sono chiusi nella casa di Cinecittà, sarà che ormai sono stanchi della convivenza forzata, il clima tra i concorrenti del Grande Fratello vip diventa sempre più teso. Stavolta, a sole due settimane dalla finale, Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sono tornate a discutere. Uno scontro animato sul quale Edoardo ha una sua idea. Secondo il gieffino Antonella vorrebbe provocare gli altri, tanto da farli eliminare.

Le confidenze di Antonella a Milena

Dopo la lite la Fiordelisi si è confidata con Milena Miconi, alla quale ha detto di essere stanca che ogni volta che c’è una discussione si fa sempre il suo nome. Ma la Miconi ha confessato di essere stata proprio lei per sottolineare che ‘avevi ragione. Quando c’è una discussione tra due persone, arriva sempre il gruppo. Il tuo nome l’ho fatto io’.

Ad aver ferito Antonella sarebbe stato, in particolare, aver sentito, mentre si avvicinava, che altri dicevano: ‘dobbiamo stare lontani dalle negatività’. Ma Giaele De Donà ha spiegato che si riferiva alle liti in casa e non alla Fiordelisi. Voleva essere un invito a mantenere un atteggiamento più pacifico nella casa.

L’idea di Tavassi che pensa che la Fiordelisi provochi le liti in casa

Eppure Tavassi s’è fatto una sua idea. È convinto che Antonella voglia provocare le liti per far uscire gli altri concorrenti. ‘Quando delle persone stanno tranquille e tu vieni e inizi a dire cose, vuol dire che stai cercando la lite. Tu non vuoi chiarire con le persone delle quali non hai stima. Lei, fuori da qua, non vuole vedere nessuno di voi. Lei non vuole recuperare un rapporto, lei vuole solo litigare. Non avrei mai pensato che a poche settimane dalla fine, cercasse ancora il litigio’.

Manca davvero poco alla fine di questa settima edizione e gli animi dei concorrenti sono molto tesi, sempre pronti a scontrarsi anche per stupidaggini.