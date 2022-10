Giancarlo De Cataldo: chi è, età, carriera, vita privata del magistrato e scrittore

Un personaggio davvero sui generis, profondo, articolato, dalla carriera sensazionale e brillante, tra magistratura e scrittura. Davvero sorprendente: nasce come magistrato, ma parallelamente ha sempre coltivato anche la sua seconda grande passione, quella della scrittura, della sceneggiatura e della drammaturgia italiana. Cerchiamo di conoscerlo più da vicino e scoprire qualche dettaglio in più sul suo conto.

Chi è lo scrittore magistrato

Giancarlo De Cataldo nasce a a Taranto il 7 febbraio 1956, ma poi si trasferisce nella Capitale, dove vive dal dal 1974, anno in cui vi si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza. Una carriere universitaria brillante, come la successiva carriera del resto. Dopo la laurea entra nella magistratura: attualmente è Giudice di Corte d’Assise nella Capitale. Come anticipato, De Cataldo non si interessa solamente dell’ambito della giurisprudenza, perché nel suo animo giace un’altra grande predisposizione, che decide di coltivare parallelamente al suo lavoro: quella per la scrittura.

La scrittura e i libri di successo

Infatti, lui è anche traduttore e autore di testi teatrali e sceneggiature televisive. I suoi libri hanno racimolato un discreto successo nel corso degli anni, pubblicando per lo più libri di genere giallo, e vantando, inoltre, anche collaborazioni con La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Messaggero, Il Nuovo, Paese Sera e Hot!. Insomma, un uomo che si è dato da fare, potremmo dire. Il suo libro più significativo è Romanzo criminale, che tutti ormai conoscono, uscito dalle stampe nell’anno 2002 e da cui sono stati tratti un film, diretto da Michele Placido e anche una serie televisiva di successo, diretta da Stefano Sollima. Ma non si è fermato qui, perché De Cataldo nell’anno 2007 manda alle stampe anche un’altra opera: Nelle mani giuste, ideale seguito di Romanzo criminale ambientato negli anni ’90, storie che si susseguono dal periodo delle stragi del ’93 a Mani Pulite e alla fine della cosiddetta Prima Repubblica.

Vita privata e relazioni

Sulla sua vita privata, diciamolo chiaramente, sappiamo ben poco al momento. L’unica cosa certa è che continua a vivere a Roma da anni ormai, da quando iniziò a frequentare l’università. Mentre dal punto di vista strettamente sentimentale, non si sa quasi nulla. Non è noto, infatti, se sia legato a qualcuno oppure se abbia dei figli.