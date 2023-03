Giancarlo Fisichella, chi sono i figli Christoper, Carolina e Carlotta? Età e vita privata

È tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. Oggi sarà molto speciale e tra gli ospiti in studio ci sarà anche Giancarlo Fisichella, uno dei migliori piloti di Formula 1 della storia italiana. Racconterà la sua vita e la sua carriera, in particolar modo parlerà di Luna Castellani, l’amore della sua vita e dei loro tre figli: Cristopher, Carolina e Carlotta, ecco chi sono.

La storia d’amore tra Luna Castellani e Giancarlo Fisichella

Il pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella è il marito di Luna Castellani. Lui è nato a Roma il 14 gennaio 1973, è del segno del capricorno e ha da poco compiuto 50 anni. Lei, invece, ha circa 44 anni e ha una breve carriera come velina e modella a “Non è la Rai”. I due si conoscono in giovane età e si innamorano subito. Sono stati fidanzati per ben 15 anni e poi si sono sposati nel 2009 nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. Dal loro amore sono nate due figlie e un figlio: Carolina, Carlotta e Christopher. Ecco una foto della famiglia al completo pubblicata da lui sul suo profilo Instagram:

Chi sono le figlie Carolina e Carlotta

Non si hanno informazioni molto precise sull’identità delle loro figlie, Carlotta sembra essere la più grande e ha circa 25 anni. Da poco ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Forensi ed è un’ investigatrice criminale, o criminologa. Adora viaggiare e condivide la vita con il compagno Matteo, che pare sia uno steward di volo. La sorellina Carolina è la più piccola e non sappiamo nulla di lei perché i genitori vogliono proteggerla da tutti i gossip. Carlotta ha un profilo Instagram con oltre 3mila followers su cui condivide la sua vita e i suoi viaggi. In uno degli ultimi post ha condiviso una foto in pista con il padre: “Ti amo papo”, ha scritto.

Il figlio Cristopher Fisichella

Cristopher è il figlio di mezzo, di cui sappiamo poco e niente. Dovrebbe avere circa 18 anni, quindi sta ancora frequentando il liceo, ma non si hanno notizie sulla scuola in cui sta studiando. La famiglia è molto unita e vivono tutti insieme in una lussuosa Villa d’Olgiata, nel verde della città di Roma ma spesso vanno nella loro altra lussuosa villa che si trova al Principato di Monaco.