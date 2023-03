Giancarlo Giannini, chi è la moglie attuale: età, lavoro, vita privata

Giancarlo Giannini è uno dei più grandi attori italiani e oggi pomeriggio, 12 marzo, sarà ospite a Domenica In. Racconterà la sua incredibile vita, costellata di grandi dolori e successi a Mara Venier. Due giorni fa gli è stata dedicata una stella nella “Walk of Fame” a Hollywood e spiegherà tutti i dettagli della sua carriera e della vita privata. Ecco chi è la sua attuale moglie Eurilla del Bono e tutto quello che sappiamo su di lei.

La vita privata di Giancarlo Giannini

Giancarlo Giannini ha segnato la storia del cinema internazionale come attore, doppiatore e regista. La sua carriera è stata davvero brillante, mentre la vita privata è stata costellata di dolori. Ha avuto un matrimonio fallito con Livia Gianpalmo, sua collega attrice e regista. I due sono stati sposati dal 1967 al 1975 e dal loro amore sono nati Adriano e Lorenzo. Quest’ultimo è scomparso prematuramente a soli 20 anni, nel 1987, a causa di un aneurisma cerebrale. Il dolore lo ha segnato per tutta la vita e ancora oggi è fonte di dolore. Negli anni è riuscito un po’ ad andare avanti costruendo una nuova famiglia, portando sempre Lorenzo nel cuore.

Chi è l’attuale moglie

L’attuale moglie dell’attore si chiama Eurilla del Bono e i due sono convolati a nozze nel 1983. Anche lei è una nota attrice dalla carriera di successo, nonostante ciò, è una persona molto riservata di cui si sa poco. I due non hanno mai voluto rilasciare dichiarazioni in merito alla loro storia d’amore. Per questo non sappiamo come si siano conosciuti, ma è certo che sono sposati da 40 anni e sono ancora molto uniti e innamorati. Insieme hanno dato alla luce Emanuele e Francesco.

Eurilla del Bono: età e lavoro

Eurilla del Bono è la seconda, nonché attuale, moglie di Giancarlo Giannini. Lei è nata a Milano il 19 maggio del 1950, ha quasi 73 anni ed è del segno del toro. ha otto anni in meno al marito, ma questo non ha fermato il loro amore. Ha esordito come attrice nel 1979 con il film “SuperAndy, il fratello di Superman”, un film italiano che ironizza la storia del supereroe. Ha recitato anche in “State buoni se potete”, dove ha lavorato con Jhonny Dorelli e Philippe Leroy. La pellicola ha avuto un grande successo e ha vinto ben due David di Donatello. Nel 1985 è ancora sul grande schermo con “Il camorrista” di Giuseppe Tornatore, dopodiché ha recitato in numerose serie televisive. Non ha un profilo Instagram e non si sa altro di lei, ma sappiamo che la famiglia è molto unita, Giancarlo Giannini ed Eurilla sono ancora innamoratissimi.