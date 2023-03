Giancarlo Giannini, chi sono i figli: età, lavoro, vita privata

Giancarlo Giannini è uno dei più grandi attori italiani e oggi sarà ospite di Mara Venier a Domenica In. Racconterà a cuore aperto tutta la sua vita: dai dolori al successo. Da poco gli è stata dedicata una stella nella “Walk of Fame” a Hollywood. Siete curiosi e volete saperne di più sulla sua vita privata? Ecco chi sono i suoi figli e cosa fanno nella vita.

Chi sono i figli di Giancarlo Giannini

Giancarlo Giannini è stato sposato con Livia Gianpalmo, sua collega attrice e regista, dal 1967 al 1975, anno in cui hanno divorziato. Dal loro amore sono nati Adriano e Lorenzo. Quest’ultimo è scomparso prematuramente a soli 20 anni, nel 1987, a causa di un aneurisma cerebrale. Nel 1983 si è risposato con Eurilla del Bono, con cui ha avuto Emanuele e Francesco. Conosciamo meglio i suoi figli e scopriamo chi sono.

La scomparsa di Lorenzo

La storia del figlio scomparso prematuramente addolora ancora oggi Giancarlo Giannini. Lorenzo aveva solo 20 anni quando se n’è andato all’improvviso. Il padre stava girando un film a Milano, ha preso il primo aereo ed è corso in ospedale: lì ha trovato il figlio già deceduto mentre al suo fianco c’erano la madre Livia e il fratello disperati e in preda al pianto. Il dolore lo ha segnato per tutta la vita, ha dichiarato che è stata la fede in Dio a farlo andare avanti.

Chi è Adriano Giannini: età, lavoro e vita privata

Adriano Giannini è nato a Roma il 10 maggio del 1971, ha 52 anni ed è del segno del toro. Lui è l’unico ad aver seguito la carriera del padre nel mondo del cinema. Ha debuttato come attore nel 2001 con “Alla rivoluzione sulla due cavalli”, film di successo che ha vinto il Pardo d’oro al festival del cinema di Locarno. L’anno dopo viene scelto da Madonna per “Travolti dal destino”, il remake di “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” e interpreta lo stesso ruolo del padre nel film originale, girato nel 1974. Adriano è anche un bravissimo e noto doppiatore, il gran successo è arrivato nel momento in cui è divenuto la voce di Heath Ledger, il Joker del cavaliere oscuro. Nella vita privata è molto felice al fianco di sua moglie Gaia Trussardi, con cui è convolato a nozze in gran segreto nel 2019 all’Isola d’Elba.

I figli Emanuele e Francesco dal secondo matrimonio

Emanuele e Francesco sono i figli del secondo matrimonio di Giancarlo Giannini con Eurilla del Bono. Sono entrambi molto riservati e hanno chiesto esplicitamente al padre di stare lontano dia riflettori. Non hanno mai voluto fare comparse sul red carpet o in tv. Per questa ragione di loro sappiamo veramente poco, soltanto che sono entrambi musicisti.