Gianmaria, chi è la fidanzata del cantante? Età e vita privata

Il giovane cantante Gianmaria sarà ospite negli studi di Domenica In e rilascerà un’intervista inedita a Mara Venier. Attorno a lui c’è tanta curiosità, e voi? Siete curiosi di saperne di più? Ecco in anticipo tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata.

La vita privata di Gianmaria

Il cantante Gianmaria, in arte gIANMARIA ha solo 21 anni e vive con i genitori in provincia di Vicenza. Studia ancora al Liceo, ma si dedica quasi a tempo pieno alla sua carriera musicale. Nel 2022 ha vinto Sanremo Giovani con la canzone “La città che odi”, mentre quest’anno ha portato il brano “Mostro”. È un giovane molto introspettivo e si definisce spesso come “Introverso e sfuggente“. Non è mai sceso nei dettagli, ma in più occasioni ha confessato di aver sofferto molto durante la sua adolescenza ed è stata proprio la musica a salvarlo dal suo male esistenziale. I testi sono tutti autobiografici ed è proprio la scrittura la sua valvola di sfogo più importante. Avrà anche una dolce metà nella sua vita? Sembra essere molto schivo su questo aspetto, in una delle ultime interviste ha risposto “Io sono fidanzato con la musica“.

Chi è la fidanzata del cantante?

Non sappiamo con esattezza se il giovane Gianmaria sia innamorato e condivida momenti d’amore con qualcuno. In realtà si definisce single e le relazioni per lui non sono un affare semplice. La sua spiccata sensibilità e la sua timidezza lontano dal palco, lo portano ad essere molto introverso. È però circondato da amici e amiche che gli vogliono un gran bene e gli stanno vicino. Gianmaria ha confessato di aver avuto anche molti attacchi d’ansia nell’ultimo periodo, questo gli succede ogni volta che si trova sotto pressione. Probabilmente è ancora molto giovane per poter pensare ad un futuro con qualcuno e preferisce concentrarsi su altro.

La musica di Gianmaria

Nei suoi testi affronta tematiche molto difficili, come il suicidio e il senso di colpa. La sua carriera musicale è iniziata ufficialmente nel 2001, quando ha partecipato ad X Factor. Sta costruendo la sua carriera musicale un passo per volta ed è fan e amico della cantante Madame. I due vengono dalla stessa città e anche lei vede un grande talento in Gianmaria. Lui ha un profilo Instagram da 170mila followers dove condivide tutti i suoi nuovi brani.