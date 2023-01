Giovanni Scifoni, chi è la moglie Elisabetta: età, carriera, lavoro, matrimonio, figli

Giovanni Scifoni è uno dei volti più noti della tv italiana e sta per approdare al programma su rai 1: “Da noi… a ruota libera” e da anni fa divertire il pubblico italiano. Chi è la misteriosa moglie Elisabetta? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla loro famiglia.

Chi è la moglie Elisabetta: eta, carriera, lavoro?

Elisabetta, la moglie di Giovanni Scifoni vive nell’ombra e non sappiamo praticamente nulla di lei. Le informazioni sulla biografia non si trovano e lei non ha mai voluto rilasciare interviste. Non sappiamo né dove né quando sia nata, tantomeno quale sia il suo lavoro. L’abbiamo conosciuta soltanto un po’ attraverso la serie “La mia Giungla”.

Matrimonio e figli di Giovanni Scifoni e Elisabetta

I due si sono sposati in gran segreto nel 2005 e condividono la vita matrimoniale da oltre 17 anni e non mancano mai di ricordare quanto sia forte il loro amore. Dal matrimonio sono nati 3 figli: Cecilia, Tommaso e Marco. Lei non ha social, ma dal profilo Instagram di lui possiamo vedere quanto siano una famiglia unita. In uno degli ultimi divertenti post si vede il padre che porta i due figli in montagna a fare trekking e “li battezza” alla montagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Scifoni (@giovanni_scifoni)

La serie tv “La mia Giungla” con la famiglia

Il dietro le quinte della “famiglia Scifoni”, sì, perché di Elisabetta è segreto anche in cognome, è noto al grande pubblico grazie alla serie tv “La mia Giungla” di cui Giovanni è stato il produttore e co-protagonista. La serie racconta, infatti, tutta la quarantena vissuta dalla famiglia. In una famiglia con tre figli sicuramente il divertimento non manca! Nella serie emerge anche il grande amore dei genitori, inseparabili da anni. Non mancano di sottolineare la loro grande fede in Dio: la domenica è il loro giorno preferito perché vanno in chiesa tutti insieme. Giovanni racconta anche che in alcuni momenti di crisi nella coppia, alcuni sacerdoti li hanno aiutati a rimanere uniti.