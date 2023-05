Gisella Cardia ha figli? Età, vita privata, che lavoro faceva la ‘veggente’ di Trevignano

Il mistero della Madonna piangente di Trevignano Romano si infittisce sempre di più e continuano ad emergere dettagli surreali che rendono tutti increduli. Le interviste e gli interrogatori ai fedeli pentiti continuano e Luigi Avella è al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni. Non sono mancati neanche gli scandali in diretta tv. Oggi la sedicente veggente Gisella Cardia sarà ospite di Mara Venier a Domenica In e racconterà la sua storia. Ha avuto figli? Ecco la storia della sua gravidanza!

Vita privata e che lavoro faceva Gisella Cardia

Il suo vero nome è Maria Giuseppa Scarpulla, ha 53 anni ed è nata e cresciuta in Sicilia. Prima di dedicarsi alle questioni di fede era un’imprenditrice: a Patti, in provincia di Messina, possedeva una piccola azienda che produceva ceramica. Gli affari non sono andati molto bene e la ditta ha fallito. Nel 2013 lei ha ricevuto una condanna penale per bancarotta fraudolenta, ma ha evitato il carcere per assenza di precedenti. Tuttavia, molto spaventata, ha deciso di cambiare vita e città insieme al marito Gianni Cardia. I due stanno insieme da più di 10 anni e hanno deciso di rifarsi una vita nei pressi del Lago di Bracciano.

Gisella Cardia ha figli? Le rivelazioni shock

No, sembra che la donna non abbia mai avuto figli, anche se le notizie in merito non sono chiarissime. Una sua ex seguace ha rilasciato delle dichiarazioni scioccanti in merito ad una presunta gravidanza della veggente. Ha raccontato la vicenda a Mattino Cinque News, canale che si sta occupando molto di seguire la vicenda della Madonna di Trevignano. Le dichiarazioni sono sconcertanti: “Gisella ci disse che era incinta. Però la cosa strana è che lei in Quaresima non aveva rapporti sessuali col marito. Era incinta perché voluto dal cielo. Il bambino sarebbe dovuto nascere l’8 dicembre del 2017, giorno dell’Immacolata Concezione. Sarebbe stato un maschio di nome Emanuele e sarebbe stato figlio dello Spirito Santo“.

La veggente era incinta dello Spirito Santo?

Insomma, la veggente avrebbe dichiarato di essere incinta proprio dello Spirito Santo. L’ex seguace della santona ha raccontato alle telecamere anche altri dettagli surreali: “Gisella ci aveva raccontato che aveva fatto delle ecografie, da dove si vedeva che l’utero cresceva, ma che dentro non si vedeva nulla e che i medici non riuscivano a spiegarlo perché all’interno c’era una materia di spirito e non terrena“. Dopo queste dichiarazioni, anche altre persone hanno confermato il racconto. Tuttavia, non è dato sapere che fine abbia fatto questo figlio etereo, per così dire. Il mistero attorno alla donna s’infittisce.