Grande Fratello ‘Mix’: si cercano sconosciuti e personaggi famosi, come partecipare e cosa cambia

Anche nella prossima edizione del Grande Fratello le emozioni ma soprattutto le novità non mancheranno. Una su tutte, vede la presenza nel reality di persone completamente sconosciute al grande pubblico ma che entreranno a pieno titolo come concorrenti in quella che di fatto è la casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Nip da settembre 2023, al via i casting: come candidarsi

La nuova “edizione mista”, formata da vip e nip, del Grande Fratello

I casting per varcare la tanto ambita e desiderata porta rossa sono iniziati da diverse settimane e pare proprio che gli autori della trasmissione abbiamo in mente un’edizione “mista”, alla quale dunque prenderebbero parte anche persone che non hanno nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. Ma non solo completi sconosciuti. Ci saranno, ovviamente, anche volti noti del piccolo schermo, per un’edizione ancora più scoppiettante che sicuramente terrà gli affezionati telespettatori con il fiato sospeso.

Le storie

Edizione mista formata da vip e nip quella in programma per la nuova stagione del Grande Fratello, reality di lungo corso targato Mediaset alla cui condizione troviamo il giornalista Alfonso Signorini. A quest’ultimo spetta il compito – tutt’altro che semplice – di destreggiarsi tra le vicissitudini degli inquilini. Ora, l’intento di effettuare un’edizione “mista”, sembrerebbe quello di mettere l’accento, di puntare maggiormente sulle storie delle persone invece che di far uso di nomi altisonanti e conosciuti. Quello che si profila all’orizzonte pare essere un vero e proprio cambio di rotta il cui successo o meno, verrà decretato sempre dal pubblico.

Il numero dei concorrenti

I preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello fervono, così come i dettagli su ciò che vedremo. In particolare, è stato svelato nel corso di queste ore su Dagospia quale sarà il numero di concorrenti dal quale partirà la nuova edizione del reality. Quest’ultimo prenderà il via da venti concorrenti e secondo le indiscrezioni, otto di loro saranno degli sconosciti mentre i restanti dodici saranno volti noti del mondo dello spettacolo, a rappresentanza della quota vip.

Anche Loredana Lecciso e di Jasmine Carrise al Grande Fratello?

Tante anche le indiscrezioni che giungono in merito alla partecipazione dei vip. Una di questa riguarda la presenza di Loredana Lecciso e di sua figlia Jasmine. Indiscrezione, tuttavia che è stata smentita dalla stessa donna nel corso di una recente intervista. Quest’ultima ha infatti ammesso di esser stata contattata dagli autori ma di aver declinato l’invito. Per quel che invece riguarda la figlia Jasmine anche lei, un po’ di tempo fa, disse di essere disponibile a varcare la porta rossa non appena si fosse inserita nell’ambiente musicale, diventando un’abile e acclamata cantante.