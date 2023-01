Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri: immuni e concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 23 gennaio 2023

I giorni passano, ma nulla cambia per gli appassionati telespettatori, quelli che da settembre seguono, senza perdersi una puntata, il Grande Fratello Vip, il reality che vede alla conduzione Alfonso Signorini. Tra storie d’amore che nascono, gelosie, equilibri sempre più precari, grandi sorprese ed emozioni, la casa più spiata d’Italia fa da sfondo all’avventura dei concorrenti, che mese dopo mese si stanno facendo conoscere. E amare. Ma cosa è successo nella puntata di ieri, lunedì 23 gennaio? Chi dei concorrenti al televoto è stato eliminato definitivamente e ha dovuto rinunciare al sogno di arrivare fino alla fine?

Chi è stato eliminato al GF VIP tra Alberto, George, Giaele, Nikita, Sarah e Wilma?

Al televoto ben sei ‘vipponi’. Dopo l’eliminazione di Dana Saber, una delle ultime arrivate che ha portato scompiglio (e non poco) nella casa del Grande Fratello Vip, sei concorrenti sono finiti al televoto. Stiamo parlando di Alberto De Pisis, di George Ciupilan, il più piccolo e il più silenzioso, di Giaele De Donà, che tanto continua a far parlare di sé.

E ancora, di Nikita Pelizon, sempre più contro Luca Onestini, di Sarah Altobello, che con la sua spensieratezza fa divertire il pubblico e di Wilma Goich, che già era stata eliminata e aveva ottenuto il biglietto di ritorno. Chi di loro, quindi, è stato eliminato nella puntata di ieri sera? Il pubblico chi ha deciso di salvare? Nella puntata di ieri, lunedì 23 gennaio, a dover lasciare definitivamente la casa è stata l’ormai ex gieffina Wilma Goich.

Chi sono i concorrenti in nomination

Non esiste puntata del Grande Fratello Vip senza nomination. E senza nuovi televoti da aprire. Ma cosa è successo nella puntata di ieri? Chi dei concorrenti, tra non poche polemiche, è stato nominato dagli amici ed è finito al televoto? E le opinioniste in studio, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, chi hanno deciso di salvare? L’appuntamento con la nuova puntata del GF VIP è per lunedì 30 gennaio, sempre in prima serata su Canale 5! A tornare a casa, come detto, è stata Wilma Goich mentre tra i concorrenti in nomination e che dunque la prossima settimana rischiano di concludere la loro esperienza nel loft più spiato d’Italia troviamo: Nikita, Oriana, George e Sarah. Gli immuni invece sono: Onestini, Micole Incorvaia, Davide Donadei, Andrea Maestrelli, Attilio Romita e Daniele Dal Moro. Sonia ha dato l’immunità ad Antonella. Orietta, invece, ad Antonino.