Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon ci ricasca con Luca Onestini: cosa è successo?

I tiremmolla tra Nikita Pelizon e Luca Onestini stanno tenendo i fan del Grande Fratello vip con il fiato sospeso. I due che a volte sembrano in grande sintonia e dimostrano complicità, all’improvviso litigano. Ma Nikita continua ad avere un debole per Luca e non riesce a nasconderlo e sembra rischi di cascarci di nuovo.

Nikita continua ad avere un debole per Luca

Ma cosa è successo? “Non riesco a dormire, perché oggi mentre lavavo i piatti è venuto lì, mi guardava… Poi mi ha chiesto dell’acqua della tisana, e nel momento in cui stavo prendendo il bollitore lui ha fatto lo stesso, mettendo la mano sulla mia, ma io l’ho subito tolta”. La Pelizon racconta l’ultima cosa accaduta, manifestando evidentemente di essere rimasta turbata. E se il fatto che Luca abbia appoggiato la mano sulla sua ha tanto scombussolato la modella probabilmente ancora non è riuscita ad archiviare il sentimento che nutre nei confronti del suo coinquilino.

Nonostante ci siano continui attriti Nikita non riesce proprio a nascondere di aver un debole per Onestini, seppure è ben consapevole che un’eventuale storia con l’ex tronista è estremamente difficile, anche in funzione del fatto che Luca ha manifestato chiaramente le sue intenzioni. Attualmente non sembra prevedibile quello che può succedere tra i due, anche se Nikita razionalmente sembra avere consapevolezza del fatto che una relazione con Luca sia improbabile. Solo il tempo potrà fare chiarezza.

Spinalbese si riavvicina alla Pelizon e prende le distanze da Onestini

Intanto, mentre la coppia vive tra alti e bassi, gli altri coinquilini sembrano iniziare a prendere posizione anche nel rapporto tra i due. Al rientro nella casa Antonino Spinalbese che con la Pelizon ha avuto diverse incomprensioni, ha abbracciato e baciato la ragazza, mentre non ha salutato Onestini. Probabile che anche Antonino, riesaminando la vicenda, abbia ritenuto di sostenere Nikita? Vedremo nella diretta di stasera quali saranno gli sviluppi…