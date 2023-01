GF VIP, la sorella di Nikita contro Oriana e il reality: cosa ha detto

Gli ultimi giorni del GF VIP sono stati molto frizzanti e Jessica Pelizon, la sorella di Nikita, ha denunciato pubblicamente Oriana Marzoli e altri concorrenti del reality. Non soddisfatta, si è scagliata anche contro il programma, ma cosa è successo davvero? Ecco tutto quello che sappiamo sulla battaglia intrapresa dalla sorella della gieffina.

La sorella di Nikita Pelizon contro il GF VIP

Jessica Pelizon è la sorella della concorrente in gara nella casa del GF VIP ed è molto preoccupata per lei. Ha deciso di denunciare pubblicamente quello che sta accadendo: “quando Nikita non vede e non sente, Oriana Marzoli e altri concorrenti sparlano di lei in modo molto grave e dallo studio nessuno la sta avvisando. “Si stanno prendendo tutti gioco di lei”, ha denunciato Jessica.

Cosa ha detto contro Oriana Marzoli

Jessica sta difendendo a spada tratta la sorella, che secondo lei, sta vivendo dei veri e propri soprusi all’interno della casa più spiata d’Italia. Ecco cosa ha dichiarato a Fanpage: “Nikita è stata offesa e diffamata. […] C’è chi ha insinuato faccia uso di sostanze. Viene bullizzata dall’harem: Oriana, Giaele, Sarah e Luca. In puntata, quando i montaggi non raccontano le cose per intero, viene attaccata e non ha modo di difendersi”. Dopo l’episodio con Sarah, la madre di lei è andata in studio e ha attaccato di Nikita, Jessica ha dichiarato: “Mia sorella è stata umiliata di fronte a tutti anche se non aveva torto”. La sorella sostiene anche nel GF ci siano persone molto problematiche, come Oriana, che ha ben 78 denunce alle spalle.

La posizione contro il reality

Jessica non si è risparmiata neanche con il GF VIP, che ha accusato più volte sostenendo che il programma sia montato ad hoc per umiliare Nikita. Ha confessato, sempre a Fanpage: “Il GF ci blocca le sorprese, non ci fanno andare a sostenerla. […] Ho provato ad intervenire, mia figlia aveva scritto una lettera per lei, l’abbiamo preparata di corsa, ma hanno annullato tutto all’ultimo momento dicendomi che l’uscita di Patrizia aveva cambiato la scaletta”. Al momento non sembra intenzionata a denunciare, ma vuole inviare una PEC al GF per chiedere che la sorella possa vedere i filmati degli ultimi giorni. In particolare, contro di lei sarebbero: Luca Onestini, Wilma Goich e Sarah Altobello.