GF VIP, Luca Onestini si scaglia contro Nikita: ‘Sei una vipera’

GF VIP: negli ultimi giorni sono scoppiati molti litigi e Luca Onestini si è scagliato contro Nikita Pelizon con insulti pesanti. Al centro dei gossip della casa più spiata d’Italia c’è proprio la modella triestina, che sembra essere il mirino di tutti gli altri concorrenti. Sarà solo una tecnica per eliminarla al televoto di stasera?

Luca Onestini si scaglia contro Nikita

Nikita Pelizon sembra ricevere insulti da tutti i concorrenti della casa: Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Wilma Goich e Luca Onestini. La sorella Jessica ha anche denunciato pubblicamente che, secondo lei, ci sarebbe un complotto per bullizzare la gieffina. Lei ha provato ad intervenire per mostrarle la verità, ma il programma del GF gliel’ha impedito. Sarà vero che tutti ce l’hanno con Nikita? L’ultimo episodio l’ha vista di nuovo protagonista, quando l’ex tronista l’ha insultata durante un gioco. Ecco cos’è successo.

Luca insulta Nikita: “Sei una vipera”

Luca e Nikita continuano a litigare e l’aria tra i due è molto tesa, ma l’altra sera lui è andato contro ogni limite insultandola in diretta. Prima di tutto ha rotto il silenzio sulla ex, dicendo che non ha nulla a che vedere con la gieffina, per poi scagliarsi contro quest’ultima. Si è lamentato dicendo: “Come faccio a prenderla sul serio, anche oggi mi ha fatto il dito medio e quando mi insultano, lei applaude“. Al centro della vicenda c’è il flirt che risale a due mesi fa. Lui ha continuato: “Si facesse una vita! Sta ancora a rosicare? Ma sono passati due mesi!”.

Gli insulti contro Nikita Pelizon al GF VIP

Luca Onestini ha continuato ad insultarla, dicendo che si basa solo sull’apparenza, mentre dentro è vuota. Ha concluso la vessazione sostenendo che: “Lei è solo una vipera. Anzi, preferisco una vera vipera piuttosto che una vipera che cerca di travestirsi da hippie“. Ma c’è chi difende Nikita e su Twitter sono tantissimi che vorrebbero vedere Luca fuori dalla casa a causa del suo atteggiamento. Ecco uno dei tanti post a difesa della ragazza, “colpevole” solo di essersi presa una cotta per il “vippone” ancor prima di conoscerlo, solo vedendolo su Instagram.