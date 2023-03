Il Grande Fratello Vip va in onda giovedì 23 marzo 2023? Data prossima puntata

Il Grande Fratello Vip è ormai alle battute finali. Altre due settimane e calerà il sipario anche su questa settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini che ha stimolato la curiosità dei telespettatori, tenendoli con il fiato sospeso e in tanti si stanno chiedendo quali sono le date delle prossime puntate.

Quali sono i prossimi appuntamenti con il GF Vip?

Il programma terminerà il 3 aprile prossimo, ma il pubblico vuole sapere quali sono i prossimi appuntamenti con il programma, prima di arrivare alla finalissima. A partire da questa settimana il giovedì il Gf Vip non andrà più in onda. Unico appuntamento, quindi, il lunedì sera.

Intanto resta grande l’attesa per stasera, 20 marzo, nel corso della quale nelle anticipazioni, Signorini ha annunciato che verranno approfondire le motivazioni della squalifica di Daniele Del Moro. Un’esclusione che ha mandato nello sconforto Oriana che ha deciso di scrivere una lettera a Daniele, facendosi aiutare dalla sua amica Giaele. E sarà proprio alla Marzoli che verrà chiesto quali sono i suoi reali sentimenti per Del Moro.

Una delle concorrenti in nomination sarà la terza finalista

Intanto c’è grande fermento tra le concorrenti finite in nomination: Nikita Pelizon, che ieri sera ha festeggiato il compleanno; Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi e Milena Miconi. Al momento, dai sondaggi, la preferita sembra essere la Pelizon, ma solo stasera avremo la certezza che il pubblico italiano fa il tifo per la modella e influencer che ieri ha spento 29 candeline. Di certo tra le quattro ragazze finite in nomination verrà anche scelta la terza finalista del programma.

E si tornerà anche a parlare di Antonella Fiordelisi che ha avuto uno scontro con Micol Incorvaia, provocando schieramenti vari e una reazione di Edoardo Tavassi che ritiene che dietro il comportamento di Antonella ci sia la volontà di fare in modo da ‘cacciare’ i suoi antagonisti.