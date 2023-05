Il Patriarca, anticipazioni ultima puntata: trama episodi 19 maggio 2023

Conto alla rovescia iniziato per il finale di stagione de Il Patriarca, la fiction che ha portato Claudio Amendola a vestire i panni dell’imprenditore Nemo Bandera. Una saga avvincente, ricca di colpi di scena e con un trama intrigata in grado di tenere incollati i telespettatori alla tv: con questi ingredienti si è presentata, ed è stata scelta dal pubblico, la fiction prodotta da Camfilm, presentata da Taodue – Mediaset Group, con le regia dello stesso Amendola. Adesso però è tempo di vedere l’ultima puntata: ma cosa accadrà? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Claudio Amendola su Canale 5

Prima però un passo indietro. La trama ci ha portato dentro le losche vicende della Deep Sea al cui vertice siede un carismatico quanto spregiudicato imprenditore: Nemo Bandera, alias Amendola, l’ex papà Cesaroni, ora nei panni di un uomo d’affari senza scrupoli. La sua è una delle aziende più importanti della Puglia, grazie alla sua abilità negli affari, ma anche grazie a traffici illeciti che hanno la base nel porto della sua città, Levante. Nell’ultimo episodio, andato in onda venerdì 12 maggio 2023 in prima serata, gli uomini di Tigre hanno minacciato Lara, la figlia di Nemo. La ragazza ha accettato di trasferirsi a casa del padre in cerca di riparo. Nemo, invece, è riuscito a sfuggire, seppur per un soffio, a un tranello del poliziotto Monterosso.

Anticipazioni finale di stagione Il Patriarca, trama episodio 19 maggio 2023

Vediamo adesso cosa accadrà esattamente tra una settimana. L’appuntamento in tal senso è fissato per venerdì prossimo, 17 maggio 2023, in prima serata su Canale 5. Ebbene, secondo le anticipazioni il matrimonio di Mario e Nina viene interrotto da un evento imprevedibile che causerà gravi conseguenze ai Bandera. Ad approfittare della situazione è Freddy, che cerca di ricattare Nemo.

Raniero Monaco di Lapio è nobile? Età e vita privata dell’attore de Il Patriarca (ilcorrieredellacitta.com)