Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato ieri sera: concorrenti in nomination, cosa è successo lunedì 2 maggio

Continua ad appassionare e a tenere incollati al televisore l’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che vede al timone su Canale 5, per la seconda volta consecutiva, Ilary Blasi. Con lei in studio, a Milano, i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre in Honduras, come inviato, Alvin, che ha il compito di coordinare le prove dei naufraghi. Tra sfide sempre più dure, polemiche e mancanza di cibo: ma cosa è successo lunedì 2 maggio in puntata? Chi ha dovuto lasciare il gioco?

Chi tra Estefania, Blind e Carmen ha lasciato l’Isola dei Famosi?

Sono tre i concorrenti al televoto, quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Estefania, la modella che in Honduras ha trovato l’amore, di Blind, che è stato spesso criticato per il suo atteggiamento agli occhi di molti ‘aggressivo’ e la divertente Carmen Di Pietro. Chi di loro ha dovuto lasciare ‘provvisoriamente’ il gioco e sbarcare su Playa Sgamada?

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Anche questa sera, molto probabilmente, un altro naufrago dovrà lasciare l’Honduras. E tornare definitivamente in Italia, proprio come ha fatto la scorsa settimana Marco Senise. Chi tra Lory Del Santo, Ilona e Licia, le tre ‘abitanti’ di Playa Sgamada, dovrà lasciare il gioco e, zaino in spalla, salire sulla barchetta?

L’incontro/scontro tra Beatriz Marino e Roger Balduino

Televoto, eliminazioni, ma anche scintille. Atteso, infatti, l’incontro/scontro tra Beatriz Marino e quello che sembrerebbe essere ormai il suo ex fidanzato, il naufrago Roger Balduino. Lui in Honduras pare abbia trovato l’amore in Estefania: ma come reagirà alla vista dell’ex compagna?

Quali sono i concorrenti al televoto e quando va in onda la prossima puntata

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda venerdì 6 maggio, sempre in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che i daytime sono disponibili nella fascia pomeridiana di Canale 5, subito dopo l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi, quindi intorno alle 16.40.