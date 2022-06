Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato ieri tra Estefania e Lory: nomination, data prossima puntata

Tra circa 20 giorni l’avventura dei naufraghi dell‘Isola dei Famosi in Honduras giungerà al capolinea e il 27 giugno solo uno di loro riuscirà a vincere e a tornare in Italia da ‘campione’. Chi avrà questo privilegio, dopo mancanza di cibo, stanchezza e tante polemiche? Chi, invece, nel corso della puntata di lunedì 6 giugno è stato eliminato ‘provvisoriamente’ ed è sbarcato su Playa Sgamadissima?

Chi ha abbandonato l’Isola dei Famosi tra Lory ed Estefania?

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, due naufraghe che sono delle vere e proprie protagoniste di questa edizione. Da una parte Lory Del Santo, quella che crea scontri e dinamiche, dall’altra la modella argentina Estefania Bernal, che aveva fatto parlare (e non poco) per il suo rapporto architettato con Roger Balduino. Chi di loro ha dovuto abbandonare il gioco?

Soleil Sorge e Vera Gemma in Honduras

Una puntata ricca di colpi di scena e di sorprese quella dell’Isola dei Famosi. Tra eliminazioni e grandi ospiti in studio, finalmente i naufraghi hanno fatto la conoscenza delle ‘piratesse‘, cioè Vera Gemma e Soleil Sorge, già protagoniste di scorse passate del reality. Che compito avranno? Il loro arrivo scombussolerà gli equilibri, già precari, degli altri concorrenti?

L’Isola dei Famosi torna in onda lunedì: data prossima puntata e nomination

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 12 giugno, sempre in prima serata su Canale 5. Salta, quindi, anche questa settimana, l’appuntamento del venerdì perché Mediaset ha pensato bene di trasmettere i nuovi episodi di New Amsterdam, il medical drama giunto alla sua quarta stagione.