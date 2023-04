Isola dei Famosi 2023, Marco Predolin contro i naufraghi: ‘Io non perdono’, cosa è successo

Nonostante la nuova e scoppiettante edizione de l’Isola dei Famosi sia iniziata da pochissimi giorni, i primi dissapori tra i naufraghi non tardano ad arrivare. Le lamentele arrivano da Marco Predolini che parlando con Cristina Scuccia si sarebbe risentito del fatto di esser stato nominato, rischiando dunque di terminare la propria avventura solamente dopo una settimana di permanenza in Honduras.

Il primo daytime de l’Isola dei famosi 2023 e la nomination di Predolin

“Il primo nominato, il “cucù”, della compagnia. Io ho capito in questi giorni che c’era qualcosa con le donne, hai capito?” Queste le parole – andate in onda durante il primo daytime della trasmissione – che Marco Predolin ha rivolto in modo confidenziale a Cristina Scuccia. Ora, a ben guardare, il nome del conduttore durante le nomination iniziali è stato fatto da ben cinque donne e cioè: Pamela Camassa, Claudia Motta, Helena Prestes, Corinne Clery e Fiore Argento. Il naufrago ritiene di esser stato nominato per via della sua estrema sincerità e dal fatto di non esser costruito, aspetti questi che gli impedirebbero di spendersi in smancerie o mettere in atto comportamenti in cui non crede. Ora però l’uomo – che ha già preso parte al Grande Fratello ma dal quale è stato cacciato per una bestemmia – rischia di essere eliminato anche se, probabilmente, vorrebbe godersi maggiormente l’esperienza nel reality di Canale 5.

Chi rischia l’eliminazione

Marco Predolin non è l’unico ad essere finito al televoto. A fargli compagnia anche la modella Helena Prestes, nominata da Simone Antolini che – riuscendo a conquistare il titolo di leader insieme al compagno Cecchi Paone – ha avuto l’occasione di scegliere chi mandare dritto dritto in nomination facendo proprio il nome della giovane naufraga. Dunque, a rischiare di tornare subito a casa sono Marco Predolin ed Helena Prestes, chi si salverà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda del reality il prossimo lunedì in prima serata su Canale 5 .