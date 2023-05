Isola dei Famosi 2023, parla Paolo Noise dopo il ritiro: ‘Sono stato in terapia intensiva’

Il conduttore radiofonico Paolo Noise, all’anagrafe Paolo Federico Nocito ha raccontato la sua avventura all’Isola dei Famosi, sottolineando: ‘Me la sono vista brutta’. Un malore lo ha costretto ad abbandonare il reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. In tanti si sono interessati al suo stato di salute, tanto che il conduttore ha chiarito cosa è successo.

Il malore notturno e l’intervento dei soccorsi

Noise ha avuto un brusco innalzamento di pressione in piena notte ed è stato immediatamente soccorso. Un malore che si suppone possa essere stato dovuto alla disidratazione, con un picco pressorio che ha raggiunto 160/110. Per fortuna lo staff è stato celere nei soccorsi e, nonostante il trande spavento, non solo per il protagonista della disavventura, ma anche per il suo amico Marco, tutto è andato bene.

La corsa verso un ospedale in elicottero

I soccorritori hanno immediatamente stabilizzato Paolo in vista, però, di un ricovero in ospedale. Le sue condizioni erano estremamente serie, al punto da necessitare un ricovero in terapia intensiva. Tutto questo nel corso di una notte di pioggia battente in cui Noise è stato trasportato su due elicotteri prima di essere affidato alle cure di un presidio ospedaliero. Per la celerità dei soccorsi e l’impegno che tutto il personale che lavora dietro al programma lo speaker radiofonico ha voluto ringraziare.

I medici hanno stabilizzato Paolo Noise

Una disavventura che, per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi per Paolo che, una volta rientrato a Milano dovrà sottoporsi ad altri accertamenti medici. Ma le indagini svolte hanno fatto emergere una condizione di salute che lo costringerà, da ora in poi, ad assumere un farmaco, non potrà più bere e dovrà, anche, rallentare i ritmi di vita. Un grande spavento per tutti i naufraghi, per la produzione, ma soprattutto per il conduttore radiofonico, finita per fortuna nel migliore dei modi.