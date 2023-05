Isola dei Famosi 2023, chi è stato eliminato ieri? Televoto e naufraghi in nomination dopo la puntata di lunedì 22 maggio 2023

Chi dei naufraghi dell’Isola dei Famosi è stato eliminato nella sesta puntata? E chi, invece, è finito dritto al televoto? Sono queste le domande più gettonate perché i fan del reality, tutto all’insegna dell’avventura, difficilmente riescono a tenere a bada la curiosità. Le storie dei concorrenti, d’altra parte, stanno appassionando il pubblico: tra continui fraintendimenti, polemiche, ospiti, grandi emozioni e colpi di scena. Ma cosa è successo in Honduras lunedì 22 maggio?

Chi tra Helena, Pamela e Fabio è stato eliminato ieri sera all’Isola dei Famosi

Dopo la decisione del pubblico di far rientrare in gioco Nathaly Caldonazzo, che per settimane ha vissuto sull’isola di Santa Elena, ben tre naufraghi sono finiti al televoto, quindi a rischio eliminazione. E due di loro, Pamela e Fabio, sono stati scelti dal leader Marco Mazzoli, che ha vinto la prova. Chi, quindi, tra la modella Helena Prestes, una delle concorrenti più criticate di sempre, Pamela Camassa e Fabio Ricci dei Jalisse ha dovuto lasciare, forse provvisoriamente, la Playa? La decisione, come sempre, nelle mani del pubblico.

Helena è stata eliminata provvisoriamente, ha dovuto lasciare la Playa.

Televoto flash sull’isola di Santa Elena, cosa è successo 22 maggio

La padrona di casa, Ilary Blasi, ha aperto un televoto flash sull’isola di Santa Elena? Lì, lo ricordiamo, vivono due naufraghi, che il pubblico ha deciso di eliminare: il ‘veterano’ Christopher Leoni e la new entry Gian Maria Sainato. C’è stata un’eliminazione definitiva?

Sì, c’è stata un’eliminazione definitiva: Christopher Leoni ha dovuto lasciare l’isola, mentre Paolo Noise ha dovuto abbandonare per problemi di salute.

Naufraghi in nomination, cosa è successo con Nikita e Aldo Montano

La puntata di ieri sera, come ogni settimana d’altra parte, è stata ricca di colpi di scena. I naufraghi hanno avuto modo di riabbracciare Aldo Montano. Ed Helena ha ricevuto una bellissima sorpresa: la sua amica del cuore Nikita, vincitrice dell’ultima edizione del GF VIP, è sbarcata in Honduras. Ma non solo gioie. Non esiste, infatti, puntata del reality senza le nomination: chi dei concorrenti è finito dritto al televoto e, quindi, rischia l’eliminazione?

In nomination, quindi a rischio eliminazione, sono finiti:

Nathaly

Pamela

Luca

Marco Mazzoli

Corinne

Data prossima puntata, quando finisce l’Isola dei Famosi

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 29 maggio, sempre a partire dalle 21.30 circa. Il reality, invece, dovrebbe terminare il 19 giugno: chi vincerà questa edizione? Non ci resta che seguire tutti i prossimi appuntamenti per capire cosa accadrà perché lì tutto può cambiare. E da un momento all’altro!