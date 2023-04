Isola dei Famosi 2023, perché Serena Enardu è fuori dal cast? Sui social: ‘Ora parlo io’

Sta per iniziare l’Isola dei Famosi, reality che vede alla conduzione anche quest’anno Ilary Blasi, ma non senza polemiche. È stato reso noto il cast dei personaggi che prenderà parte al programma, ma tra i candidati qualcuno è stato escluso e, tra questi ultimi: Gianmarco Onestini, Serena ed Elga Enardu, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato.

Quali sono stati i motivi ufficiali dell’esclusione di alcuni concorrenti

Dopo l’esperienza del GF Vip che ha fatto insorgere l’amministratore delegato delle reti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, perché, in alcune occasioni, si è rivelato ‘trash’, per evitare il ripetersi di questa situazione ha indotto gli autori a fare una cernita nel cast. Questa sarebbe stato il chiarimento ufficiale che non ha convinto una dei grandi esclusi: Serena Enardu che ha voluto dire la sua…

Serena Enardu chiarisce con un lungo post sui social

‘Si tratta di una fake news’ ha tuonato l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne che su Instagram ha chiarito nel dettaglio cosa è successo. ‘Mi hanno chiamato diversi giornalisti, ma cosa dovrei dirvi? Io e sister non siamo mai entrate nel cast dell’Isola, se non tramite una fake news ma non dovevamo farla l’Isola. Non c’ è stata nessuna trattativa, nessuna contrattazione, neanche l’1% di probabilità… Perchè vi dovete inventare questa cosa? È inventata di sana pianta’.

Quale sarà il format di quest’anno dell’Isola dei Famosi

Intanto inizia a rendersi noto quale sarà il format dell’ormai prossima edizione dell’Isola dei Famosi nel quale il cast sarà diviso in tre gruppi: soli uomini, sole donne, e coppie. Se la conduttrice del reality resta ancora una volta la Blasi, anche l’inviato è stato confermato: si tratta di Alvin. Mentre in studio accanto all’ex moglie di Totti ci sarà ancora una volta l’opinionista Vladimir Luxuria, quest’anno affiancata da Enrico Papi.