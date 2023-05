Isola dei Famosi 2023, scontro tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero: cosa è successo

Sarà la fame, magari anche la lontananza dai comfort e dagli affetti, certo è che sull’Isola dei Famosi non mancano i battibecchi e, a volte anche gli scontri accesi. Proprio come è successo nei day time di ieri, sabato 27 maggio, tra Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo. Tutto sarebbe nato da una richiesta di Nathaly ad Andrea: ‘Per favore lascia perdere i vegani’. Una richiesta alla quale sarebbe seguita una dura critica da parte del naufrago che avrebbe sostenuto: ‘Tu non sei né vegana né vegetariana’.

Lo scontro tra Nathaly e Andrea

Un’asserzione che ha innescato la Caldonazzo che avrebbe invitato Lo Cicero a confessare cosa aveva detto su Marco Mattioli: ‘Abbi il coraggio di dirlo’. Ma Andrea si sarebbe giustificato chiarendo di aver detto sempre a Marco quello che pensa su di lui e, allora, la naufraga, determinata a venirne a capo, è andata da Mattioli e gli ha riferito che l’amico avrebbe detto che fa ridere tutti i vegani in circolazione. A questo punto Lo Cicero avrebbe negato di essersi riferito proprio a Mattioli. Esasperata la Caldonazzo ha chiamato in causa anche Corinne Clery che sarebbe stata presente nel momento in cui Andrea aveva fatto tali dichiarazioni.

Il confessionale della Caldonazzo nel quale conferma quello che ha detto

E anche in confessionale Nathaly non s’è trattenuta sostenendo: ‘No, vabbè… Vomito, posso vomitare adesso? Che bugiardo! Non ci posso credere’. Ha confermato le parole di Andrea riportate da lei a Marco, sottolineando che lo avrebbe fatto alle spalle. Una scelta quella di coinvolgere Mattioli, che la Caldonazzo ha ritenuto opportuno al fine di metterlo in guardia da ‘un amico che inizia a fare il doppio gioco’. Sicuramente nella prossima diretta, fissata per lunedì 29 maggio, la conduttrice Ilary Blasi metterà a confronto le due versioni. Sembra proprio che ne vedremo delle belle, considerando anche che i due opinionisti in studio non mancheranno di pronunciarsi in merito.