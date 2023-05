Isola dei Famosi 2023, stasera in arrivo un nuovo naufrago? Chi è, anticipazioni puntata 2 maggio

Dopo la pausa del 1 maggio, Festa del Lavoratori, L’Isola dei Famosi torna stasera su Canale 5 con la terza puntata della XVII edizione. I riflettori si riaccenderanno nell’Honduras, mentre dallo studio di Milano la conduttrice e i suoi opinionisti, Ilary Blasi insieme a Vladmir Luxuria ed Enrico Papi, animeranno la diretta, con commenti, critiche e suggerimenti.

Chi andrà a far visita ai naufraghi in questa terza puntata

Grandi novità anche per questo terzo appuntamento con il reality. A sbarcare sull’isola sarà, infatti, la più nota sorella di Fiore, Asia Argento. Una visita che avrà anche il non facile compito di sottoporsi a una prova per consentire ai naufraghi di vincere un bottino importante per la loro sopravvivenza. Quale sarà la reazione di Fiore? E come reagiranno gli altri naufraghi?

Fiato sospeso per i vip in nomination. I telespettatori si chiedono chi tra Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo e la coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini lascerà l’isola. I sondaggi indicano Fiore come la preferita a essere salvata con oltre il 40 per cento di preferenze e a seguire c’è Nathaly, la coppia Paone Antolini sembra quella predestinata ad abbandonare la trasmissione. Il pubblico, come di consueto, sarà sovrano, potendo esprimere il proprio voto tramite App Mediaset Infinity, Sito Wel, Smart Tv o Sms.

Ilary Blasi ed Enrico Papi sembrano aver superato le divergenze

Intanto sembrano essersi appianate le divergenze tra la padrona di casa e uno dei suoi opinionisti, Ilary Blasi ed Enrico Papi. Tra i due ci sarebbe stata un’accesa discussione e il rischio è stato che Papi lasciasse il programma. Sembra, però, che la situazione sia rientrata e che tra i due sia tornata la pace. Se oggi, 2 maggio, in via del tutto eccezionale è prevista una puntata del reality, il prossimo appuntamento con L’Isola dei Famosi è previsto il prossimo 8 maggio, lunedì, in prima serata, sempre su Canale 5.