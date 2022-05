Isola dei famosi 2022: ‘Beatriz Marino, l’ex di Roger, nasconde un segreto’

Il reality di canale 5 non smette mai di regalarci colpi di scena. La modella brasiliana Beatriz Marino è approdata a L’Isola dei Famosi per riconquistare il suo ex Roger Balduino. Sembra, però, che in questo modo la naufraga abbia messo in pericolo un suo grande segreto.

Più agguerrita che mai la Marino si è presentata in studio, su invito della conduttrice Ilary Blasi, per sbugiardare la nascente storia d’amore nata tra il suo ex e la modella argentina Estefania Bernal.

Cosa nasconde Beatriz Marino?

La conduttrice romana sa benissimo come intrattenere il suo pubblico. Cosa c’è di meglio, quindi, che invitare in studio la storia del naufrago Roger con la sua ex Beatriz Marino proprio mentre quest’ultimo si è adoperato con costanza ad intrecciare una love story con la collega Estefania Bernal?

Mentre la nascente coppia raccontava gli ultimi sviluppi del loro rapporto, ecco che fa la sua entrata la famosa modella brasiliana mettendo in forte imbarazzo l’avvenente naufrago. Beatriz ha infatti messo in forte dubbio i sentimenti che Roger prova per Estefania raccontando che, poco prima di sbarcare nel reality show di canale 5, i due si siano sentiti e lui le abbia chiesto di aspettarlo fino a che non avrebbe fatto ritorno dall’Isola.

Stando ad uno scoop riportato dal giornalista Alberto Dandolo su Dagospia, le dichiarazioni della Marino sarebbero del tutto false. Sul sito il giornalista scrive questo:

“Tutti a chiedersi quale sia il segreto inconfessabile della bombastica brasiliana Beatriz Marino sbarcata nei giorni scorsi sull’isola dei morti di fama. Ma soprattutto autori e produttori del reality ne sono a conoscenza? Ah, non saperlo”.

Roger Balduino ed Estefania Bernal: sarà amore?

A quale segreto si riferisce Dandolo? Al momento non è dato saperlo. La brasiliana ha insistito per raggiungere il suo ex in Honduras al fine di riconquistarlo. Ma tra i due ora sembrerebbe esserci solo una bella amicizia, mentre con Estefania Roger ha intenzione di andare avanti: nascerà l’amore?