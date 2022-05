Isola dei Famosi: Guendalina, Alessandro, Blind e Licia non torneranno in studio. Ecco perché

Momento difficile per i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Nelle scorse puntate è stato comunicato che il reality finirà il 27 giugno: un mese dopo la data prevista all’inizio dell’avventura in Honduras. A seguito di questa comunicazione alcuni concorrenti hanno deciso di abbandonare il programma: si tratta di Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez, gli ultimi due confinati a Playa Sgamada.

I quattro concorrenti che hanno deciso di abbandonare il gioco, però, non torneranno in studio come di solito succede per gli altri. Vediamo il perché.

Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez non saranno presenti in studio

I quattro naufraghi che hanno lasciato di loro spontanea volontà il programma a seguito del prolungamento del programma non torneranno più in studio. Il motivo? Sembrerebbe che gli autori del reality non abbiano voluto fare un nuovo contratto per presenziare in studio. Da alcune indiscrezioni sembrerebbe, infatti, che chi decide di ritirarsi dal programma perda il diritto di essere presente in studio percependo il proprio cachet.

Ai quattro “fuggiti” dall’Isola non resta altro che fare il tifo da casa per i loro naufraghi preferiti.

