Isola dei Famosi, malore per Nathaly Caldonazzo: come sta oggi e cosa è successo in Honduras

L’esperienza a l’Isola dei Famosi sembra non essere partita non migliore dei modi per la naufraga Nathaly Caldonazzo la quale è finita al centro dell’attenzione mediatica a causa di un presunto malore che ha fatto preoccupare i fan. Nei giorni scorsi un video era diventato virale sul web ma non si trattava di un malore avvertito della donna quanto piuttosto di una contrattura. Tuttavia, la notizia è diventata subito virale scatenando non poca apprensione sul caso. Cerchiamo adesso di fare chiarezza in merito alla vicenda.

Coming Out Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023? Ultime news sull’ex Suora

Il presunto malore di Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi

A ben guardare, già nelle immagini promozionali dell’Isola dei Famosi 2023 la naufraga era comparsa con una fascia al ginocchio sinistro, facendo dunque ipotizzare che si fosse infortunata già prima della partenza. In merito non c’era stata nessuna conferma o smentita ma poi, a dividere il web ha fatto capolino, ci ha pensato l’eccessiva magrezza dell’attrice: “Sta male, deve tornare a casa, questo non è più un gioco”. A seguire tutta una serie di congetture si sono avvicendate circa lo stato di salute della donna che molti ritenevano compromesso a causa dell’eccessiva magrezza, per l’appunto. Niente del genere.

Il video diventato virale non era infatti della giornata di domenica, giorno in cui è scoppiata la vicenda, ma di tre giorni prima e faceva riferimento ad un lieve infortunio della Caldonazzo che, portando dei tronchi, ha subito una contrattura. Dunque, nessun malore dato dalla magrezza eccessiva ma una normale visita dal medico, come se ne vedono tante all’interno del reality. Ora, la notizia del malessere – come spesso accade in questi casi – ha fatto subito il giro del web e c’è anche riteneva che la Mediaset avesse rimosso il video in questione per via dei suoi contenuti sensibili ma non è accaduto nulla del genere.