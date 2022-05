Isola dei Famosi, Roger e il nuovo flirt con Beatriz. Guendalina e Edoardo Tavassi: ‘Si sono messi d’accordo’

L’Isola dei Famosi, i fan lo sanno già da tempo, non è solo questione di sopravvivenza. Ma l’esperienza mette a nudo i sentimenti e le debolezze più recondite dei suoi partecipanti, come nel caso di Roger Balduino ed Estefania Bernal. Ad oggi, infatti, il loro grande amore sembra già vacillare dopo solamente un mese dallo sbarco sull’isola nelle Honduras.

Problemi sentimentali all’Isola dei Famosi

A metter in dubbio l’amore e i sentimenti del modello è stato, però, un evento non da poco: lo sbarco sull’Isola anche della sua ex fidanzata Beatriz Marino che è ospite in Honduras per pochi giorni proprio per aver un chiarimento con Roger. Ecco, quindi, che il precario equilibrio della coppia è stato sin da subito messo a repentaglio. Per fortuna che la sua permanenza durerà poco, ma forse quanto basta per poter cambiare radicalmente i rapporti di forza…e di cuore.

Il triangolo: Roger, Beatriz e Estefania

Parallelamente, però, Edoardo e Guendalina Tavassi non credono a Roger e Beatriz. Quest’ultima, dopo aver avuto già diversi confronti con l’ex fidanzato nello studio di Milano, ha anche accettato di partire per l’Honduras dove sarà ospite tra i naufraghi dell’Isola. Ma solo per poco tempo.

L’eliminazione di Estefania nella scorsa puntata

La sua presenta è importante, e per di più in un momento in cui Estefania che è stata l’eliminata della scorsa puntata e si è trasferita a Playa Sgamada. Infatti, in questi ultimi giorni, Roger sta trascorrendo molto tempo con Beatriz. Troppo tempo, così tanto da essere sospetto anche per i fan che seguono il programma. Edoardo e Guendalina Tavassi, come dicevamo, non ci credono, e addirittura arrivano ad affermare che tra i due ci sia un piano ben preciso.

Guendalina: ”Un complotto”

“Senti la mia teoria è questa: Roger viene sull’Isola e si mette d’accordo prima con la ex. Le dice: ‘Io vado a fare l’Isola e vado da single‘”, ha detto Edoardo. Così, secondo questa visione, Roger avrebbe studiato tutto per creare una storia sull’Isola e dare vita ad una specie di triangolo con Beatriz che, dallo studio, rivendicava il loro grande amore, ormai naufrago anch’esso.

Guendalina Tavassi, poi, di certo non le manda a dire. Non nasconde in nessun modo la sua disapprovazione nei confronti dell’atteggiamento che Roger sta avendo sull’Isola dei Famosi 2022. Per Guendalina, Estefania dovrebbe troncare di netto la relazione.