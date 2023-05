Isola dei Famosi stasera 1 maggio va in onda? Data puntata, anticipazioni e televoto

Anche l’Isola dei Famosi, reality condotto da Ilary Blasi si Canale 5, questa sera 1 maggio non andrà in onda. Si tratterà di una brevissima pausa, nel rispetto della festa dei Lavoratori, che farà slittare la puntata prevista per stasera ad altra data, mentre tutti gli appassionati del programma aspettano con ansia di sapere chi tra i naufraghi finiti in nomination, dovrà tornare a casa. E a contendersi la permanenza sull’isola sono: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo e Cecchi Paone e Simone Antolini. Ma sono in tanti a chiedersi quando andrà in onda la prossima puntata. Andiamo a scoprirlo insieme…

Quando andrà in onda la terza puntata del programma

La terza puntata del reality verrà trasmessa martedì 2 maggio sempre alle 21 e 50 su Canale 5. Anche in questa occasione la Blasi sarà affiancata dai due opinionisti Vladmir Luxuria e Enrico Papi e si torneranno ad accendere i riflettori sull’Honduras, dove i naufraghi sono approdati circa 10 giorni fa. Nonostante la trasmissione abbia preso il via da poco, non sono mancati già litigi, scontri, e anche un malore. È stata Nathaly Caldonazzo a stare male. Un malore che ha provocato notevoli critiche, anche da parte dei telespettatori, che hanno evidenziato come la Caldonazzo sia troppo magra, invitando la produzione a farla tornare subito a casa.

Cosa succederà nella prossima puntata

Anche nella puntata di domani, martedì 2 maggio, sono numerose le prove che attendono i naufraghi che scopriremo domani quando Ilary si collegherà in diretta con il suo inviato, Alvin. Ma il momento più atteso è quello della eliminazione e della nuova nomination. Tanta la curiosità tra i telespettatori che dovranno avere ancora un po’ di pazienza per sapere cosa succederà…

Intanto, siccome stasera, 1 maggio, non verrà trasmesso il consueto appuntamento con l’Isola dei Famosi, Canale 5, proporrà ai suoi telespettatori un film, ‘Storm Boy- Il ragazzo che sapeva volare’.