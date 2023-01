Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini) al GF VIP: ecco quando entra

Il Grande Fratello Vip non smette di regalare sorprese ed emozioni ai propri, affezionati telespettatori! Nella puntata che è andata in onda ieri sera, il gieffino Luca Onestini ha avuto modo di ripercorrere i momenti più belli della propria relazione con l’ex fidanzata Ivana Mrazova. Le dichiarazioni dell’uomo non sono passate inosservate, soprattutto in considerazione dell’ingresso della modella nella trasmissione di Signorini. Cosa avrà detto Onestini e quando entrerà nel loft Ivana Mrazova?

L’ingresso di Ivana Mrazova nella casa

Le parole di Luca Onestini rispetto alla sua passata relazione con la modella non sono passate inosservate, soprattutto in considerazione del fatto che, secondo quanto previsto dagli autori, la donna entrerà nella casa più spiata d’Italia il prossimo lunedì. ‘Io per lei ci sarei sempre stato comunque, lei lo sa, anche adesso’. Queste le parole del gieffino che più volte nella casa ha confessato che la loro relazione è finita in quanto non sono stati bravi ad affrontare le difficoltà delle vita fuori, come ad esempio il Covid.

Le parole di Onestini

‘È una persona che ho amato con tutto il mio cuore ed è la storia più importante della mia vita. Purtroppo sono successe tante cose brutte e tutte insieme. Ma non per colpa mia e non per colpa sua. Scoppia una pandemia mondiale, che ci ha tenuti separati a lungo, ci sono stati traumi familiari, sono le prove della vita. E noi queste prove della vita non le abbiamo superate. È stata la mia prima fidanzata, l’ho immaginata come la madre dei miei figli. Onestamente penso che le cosa che c’erano da provare le abbiamo provate’, queste le parole di Onestini. Dal canto suo, Ivana, ha ammesso di non vedere l’ora di rientrare nella casa del Grande Fratello anche per rivedere Luca.