Joe Bastianich, chi è la moglie Deanna: età, lavoro e figli

È tutto pronto per una nuova edizione del famoso programma Pechino Express 2023, che fa vivere incredibili avventure ai concorrenti in gara. Il format rimane lo stesso: l’obiettivo è raggiungere alcune tappe misteriose tra l’India, il Borneo Malese e la Cambogia solo con gli indizi forniti dai conduttori Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca. L’ultima missione è raggiungere una super tappa finale dal valore di 10mila euro. Quest’anno, una delle coppie è composta dal famosissimo chef Joe Bastianich in compagnia di Andrea Belfiore. Sapete chi è la moglie di Batianich? Ve lo raccontiamo noi!

Chi è la moglie Deanna: età a lavoro

Il nome completo della moglie del famoso chef è Deanna Damiano, ma dopo il matrimonio ha preferito prendere il cognome del marito. Anche lei, come Joe, ha origini italiane: è nata in Italia nel 1970, ma da piccolissima, tutta la sua famiglia si è trasferita negli Stati Uniti, dove è cresciuta. Nonostante ciò, si sente molto italiana e viaggia spesso lungo la penisola a forma di stivale. Ha 53 anni ed è di due anni più giovane del marito, ma cosa fa nella vita? Pare che prima di incontrarlo lavorasse per una piccola azienda che produceva borsette firmate. Ad oggi, grazie all’enorme successo del marito, che vanta decine di ristoranti in tutto il mondo, lei lo aiuta nella parte commerciale e gestionale.

I figli di Joe Bastianich e Deanna

La storia del loro amore è alquanto particolare perché si sono conosciuti giovanissimi, nel 1992 grazie ad amici in comune e tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tant’è che sono andati a convivere dopo solo tre settimane di conoscenza. Nel 1995 sono convolati a nozze e dal loro amore sono nati tre figli: Olivia, 20 anni, Ethan di 24 anni e Miles di 22. Il loro amore ha subito alti e bassi e hanno avuto anche lunghi periodi di pausa in cui lui ha avuto delle relazioni con altre donne, se lei abbia fatto lo stesso non lo sappiamo. Fra queste, Joe ha avuto una storia con l’ex cantante Lollipop Roberta Ruiu e forse l’ormai scomparsa Nadia Toffa. Il loro amore non è mai stato semplice, soprattutto perché con il grande successo di Joe Bastianich sono arrivate tantissime responsabilità ed impegni in tutto il mondo, che l’hanno portato a viaggiare continuamente e a stare lontano anche per molti mesi dalla sua famiglia. Pare che comunque si vogliano un gran bene, come testimonia questa foto sul profilo Instagram di lei che coinvolge tutta la famiglia:

Joe Bastianich a Pechino Express 2023

Joe Bastianich è molto emozionato all’idea di partire per l’avventura di Pechino Express a giro per l’Asia in compagnia di un altro grande chef: Andrea Belfiore. I due insieme parteciperanno a quest’incredibile viaggio come la coppia de “I ristoratori”. Riusciranno a vincere la gara?