Jova Beach Party a Cerveteri: in arrivo 40 mila persone. E intanto Jovanotti promuove la pulizia delle spiagge

Jova Beach Party. La “febbre” per l’arrivo di Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, a Cerveteri, è altissima. Ormai è tutto pronto per la grande festa che si svolgerà questa sera e domani. Prima le polemiche degli ambientalisti e dei cittadini, alcuni dei quali hanno chiesto a gran voce l’annullamento o il ‘cambio’ luogo, poi la certezza: nessuno ferma Jovanotti.

Il countdown per lo spettacolo che si terrà nella frazione di Campo di Mare è ormai iniziato.

Look da pirata

E mentre la viabilità cambia per poter accogliere decine di migliaia di persone per i due mega concerti sulla spiaggia, intanto impazzano i look da pirata sull’onda di quello di Jovanotti.

Collane, bandane, cappelli in paglia, ma anche pantaloni larghi. Saranno in molti, sia uomini che donne, ad avere un abbigliamento simile a quello del cantante.

Gli ospiti

Sul palco Lorenzo, come sempre, darà il meglio di sé. E ancora una volta non sarà da solo. Ospiterà artisti di grande calibro. Nei precedenti concerti abbiamo visto salire sul palco personaggi come Gianni Morandi, Nel, Fedez, Tananai e tanti altri. E questa sera? Ancora non

La pulizia delle spiagge

Su questo concerto ci sono state diverse polemiche, con gli ambientalisti che volevano bloccarlo. Ma Jovanotti, con i suoi concerti, ha affiancato un’iniziativa che mira a ripulire le spiagge. Si tratta del progetto Ri-Party-Amo, attuato in collaborazione con il WWF Italia e Intesa San Paolo. Attraverso una raccolta fondi, si coinvolgono quante più persone possibili per la difesa e la salvaguardia dell’ambiente, attraverso attività di pulizia, opere naturalistiche e iniziative di sensibilizzazione.

Questo in ogni tappa del tour di Jovanotti. Per quanto riguarda Cerveteri, il progetto prevede la pulizia di alcuni tratti di spiaggia tra Ospedale Bambin Gesù e Oasi WWF di Macchiagrande, a di Fiumicino, mentre i fondali di Ostia verranno puliti a settembre. Ma non ci sarà solo la pulizia: nella spiaggia di Torre Flavia, a Ladispoli, avverrà la ripiantumazione di alcune specie.

La scaletta

La probabile scaletta del concerto è questa, utilizzata negli ultimi show del cantante. Alcune canzoni sono state cantate insieme a Gianni Morandi e Max Pezzali, presenti alle serate.