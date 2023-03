Kekko Silvestre, chi è la moglie Laura: età, lavoro, Gioia, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Kekko Silvestre, frontman dei Modà, che si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin, tra vita privata e carriera. È una persona molto riservata, ma potrebbe rivelare scottanti segreti, sapete chi è sua moglie Laura? Conosciamola meglio!

Kekko Silvestre, chi è la moglie Laura: età, lavoro

Kekko Silvestre, frontman dei Modà, è fidanzato dal lontano 1999 con Laura, sua compagna di vita. Convivono da oltre 20 anni, ma lui è sempre stato gelosissimo della sua privacy e non ha mai fatto trapelare nessuna informazione su di lei. Non sappiamo nemmeno il cognome e non è mai apparsa in pubblico. Da sempre è lontana dal mondo del gossip e dei pettegolezzi, ma la curiosità attorno alla sua misteriosa figura è tanta.

La storia d’amore e la figlia

Non sappiamo come Kekko Silvestre e la moglie si siano conosciuti, ma pare che siano davvero molto innamorati e che siano inseparabili. Nel 2010 è nata la loro unica figlia, che amano tantissimo. Si chiama Gioia e oggi ha 13 anni, data la giovane età, anche lei non ha profili social, come la madre, e i genitori vogliono proteggerla dalle telecamere. Nonostante questo, su Instagram la figlia è presente in alcuni scatti dolcissimi con il padre e la somiglianza tra i due è davvero tantissima.

Chi è il frontman dei Modà Kekko Silvestre

Kekko Silvestre, all’anagrafe Francesco Silvestre, ha 45 anni e nasce a Milano il 17 febbraio del 1978 sotto il segno dell’Acquario. È noto per essere il frontman del gruppo musicale Modà. Kekko nasce a Milano, ma ha origini meridionali: suo padre è di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, ed è cugino di primo grado di Davide Silvestri, mentre la madre è calabrese. La passione per la musica lo travolge fin da piccolissimo, così inizia a studiare pianoforte a 5 anni, termina gli studi di musica classica a 13 anni e scrive le sue prime canzoni da adolescente. Poi crea la propria band, i Modà e con loro colleziona un successo dopo l’altro: partecipano a Sanremo e le loro canzoni fanno un pezzo di storia della musica italiana. Nel 2018, però, Kekko decide di prendere una pausa dalla musica per inseguire un altro suo sogno: quello di produrre un film, Cash, che dopo vari tentativi è diventato anche un libro edito da Mondadori.