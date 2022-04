La Pupa e il Secchione 2022, anticipazioni puntata 12 aprile: ospiti, coppie, cosa succederà stasera

Dopo l’eliminazione definitiva di Nicole Di Mario e Ivan Vettoretto, la coppia che ha avuto la peggio nel momento del bagno di cultura contro Elena Morali e il secchione Aristide Malnati, questa sera su Italia 1 tornerà l’appuntamento imperdibile con lo show condotto da Barbara D’Urso. Stiamo parlando de La Pupa e il Secchione, il programma che con questo format innovativo assomiglia più a un reality, con i concorrenti chiusi in una villa. Tra prove, sconti e amori che nascono. Ma cosa accadrà nella puntata di martedì 12 aprile?

Si scioglie la ‘troppia’

Questa sera la prima novità è che si scioglierà la ‘troppia’, termine inventato per indicare i tre concorrenti, che fino a oggi hanno gareggiato insieme. E cioè: Emy Buono, Asia Valente e il loro secchione Alessandro. Cosa succederà? E come reagiranno?

Maria Laura e Gianmarco Onestini

Ma non finisce qui. Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare della coppia, forse più amata e seguita. Quella che vede protagonisti Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, e il suo secchione Gianmarco Onestini. Tra baci e carezze, la complicità non manca: nascerà l’amore?