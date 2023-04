La Sposa 2 si farà? Data di uscita e anticipazioni seconda stagione della serie con Serena Rossi

La Sposa 2 si farà? Serena Rossi ha rilasciato un’intervista che lascia ben sperare ma che solleva il grande quesito: ci sarà una seconda stagione? Ecco tutto quello che sappiamo sul proseguimento della miniserie scritta e ideata da Valia Santella.

La Sposa 2: anticipazioni e data di uscita

La protagonista de La Sposa ha rilasciato un’intervista che lascia aperta l’ipotesi di vedere nuovi episodi della miniserie prodotta da Rai Fiction. “Tutto può succedere” ha detto l’attrice a Tvserial.it. Nonostante la possibilità, sembra essere ancora presto per conoscere i dettagli della trama della seconda stagione de La Sposa. Serena Rossi, inoltre, è impegnata nel cast della seconda stagione di Mina Settembre.

La prima stagione de La Sposa ha intrattenuto gli italiani per sei episodi, andati in onda tra il 16 e il 30 giugno 2022. Nell’ultimo episodio un incendio nella tenuta ha sconvolto la vita di tutti. Paolino è rimasto orfano, Maria è disperata ma non accetta alcun aiuto da nessuno, finché non arriva al limite e decide di farsi ricoverare. La attende una lunga degenza, al termine della quale la protagonista viene a conoscenza di situazioni terribili in cui sono coinvolti sia Paolino sia suo fratello Giuseppe. La donna reagisce e decide di farsi giustizia e riprendere in mano le redini della famiglia.

Quando finisce Un passo dal cielo 7? Data ultima puntata su Rai 1 (ilcorrieredellacitta.com)

Serena Rossi: “Tutto è possibile”

Serena Rossi nell’intervista ha affermato che, per quanto riguarda una seconda stagione: “Non se ne è mai parlato, in realtà. È una storia che ha un arco narrativo ben definito, che ha un bell’inizio e anche una bellissima conclusione”. Ma lascia comunque aperta una possibilità: “Tutto potrebbe succedere”, ha detto. Nel frattempo per coloro che vogliono rivivere le emozioni passate, la prima stagione de La Sposa torna stasera in televisione. Verrà trasmessa da Rai 1 una replica della stagione questa sera domenica 16 aprile 2023, a partire dalle ore 21.25.