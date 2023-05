Le ragazze, anticipazioni puntata 22 maggio 2023 su Rai 3: ospiti, la storia di Marta Russo

Si accendono i riflettori su uno spaccato degli anni ’90, nel quale i telespettatori di Rai3 verranno accompagnati da Martina Colombari e la sorella della 26enne uccisa nei viali dell’Università de La Sapienza a Roma, Marta Russo, Tiziana. L’appuntamento con ‘Le Ragazze’, programma di Rai Cultura per tutti i telespettatori è stasera alle 23 e 15. Una trasmissione condotta da Francesca Fialdini.

Martina Colombari e Tiziana Russo nel salotto della Fialdini

Nella puntata di stasera, lunedì 22 maggio, la storia dell’ex Miss Italia, la bellissima Martina Colombari si intreccia con quella di Tiziana Russo, la sorella della giovane studentessa universitaria che il 9 maggio del 1997 è stata raggiunta alla nuca da un proiettile e morta dopo cinque giorni di coma. Una vicenda che ha segnato indelebilmente la vita della famiglia Russo e, ovviamente di Tiziana che, per lungo tempo ha scelto di lasciare Roma, per andare a vivere a Torino ed è tornata solo dopo un lungo periodo, quando ha iniziato a viaggiare con la mamma e ha ripreso l’università, laureandosi. Ed è all’università che incontra il suo attuale marito, con il quale ha adottato una bambina cinese, Mia, quando aveva poco più di un anno.

Due donne le cui vite si intrecciano

Stasera, in qualche modo la vita di Tiziana si intreccerà a quelle della Colombari, attualmente 48enne, cresciuta in una famiglia dai valori molto solidi. Figlia di una coppia di giovani ristoratori di Riccione, impegnata nella scuola e nelle lezioni di danza che a soli 16 anni raggiunge il successo con la corona di Miss Italia. Di lì per Martina si aprono una serie di opportunità lavorative, nella moda, nel cinema e anche la sua vita emotiva va avanti. Dapprima una storia con Alberto Tomba, ma poi il matrimonio con colui che si rivelerà l’amore della sua vita, Billy Costacurta, e la nascita del figlio, Achille.