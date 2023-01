Margherita Buy, chi è la figlia Caterina: età, carriera, padre, film, foto e Instagram

Margherita Buy sarà ospite negli studi di “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone, a cui rilascerà un’intervista esclusiva e molto intima. Parlerà anche della figlia Caterina, con cui ha un bellissimo rapporto. Ecco tutto quello che sappiamo sulla figlia della star e della sua vita privata.

Chi è la figlia di Margherita Buy

La figlia dell’attrice Margherita Buy si chiama Caterina De Angelis, il padre è Renato De Angelis, un famoso chirurgo romano. Ha un rapporto splendido con entrambi, anche se si sono separati quando lei era molto piccola. La madre è la prima fan della figlia ed è molto orgogliosa e felice di essere diventata nonna. Le due sono molto legate, soprattutto perché sono “cresciute insieme” e Margherita ha rinunciato a diversi ruoli cinematografici per stare con lei. Non si sarebbe mai aspettata che sua figlia volesse diventare un’attrice, è stato uno shock e inizialmente non era molto d’accordo. Infatti, Caterina ha fatto i primi provini in segreto e senza mai dire chi fosse sua madre. Con il tempo e il dialogo, ha accettato il sogno della figlia. Con il padre Renato ha molte passioni in comune: il cinema, l’arte e gli animali.

Caterina De Angelis: età, carriera

Caterina De Angelis è nata a Roma nel 2001, ha 21 anni e sogna da sempre di fare l’attrice. È cresciuta nella Capitale e dopo il diploma in un liceo britannico della capitale si è trasferita in Inghilterra. All’Università di Exteter ha studiato scienze cinematografiche per tre anni e dopo la Laurea ha iniziato a fare la spola tra Roma e l’inghilterra. L’esordio della ragazza è recente, ha recitato per la prima volta nella serie “Vita da Carlo”, la serie Amazon sulla vita di Carlo Verdone. Ha interpretato il ruolo di Giulia, la figlia del famoso regista.

La vita privata, foto e Instagram

Caterina tiene abbastanza nascosta la sua vita privata, sappiamo che vive a Londra con il compagno Giangiacomo Magnifico e stanno insieme da due anni. Ha un profilo social seguito da più di 15mila persone, dove condivide molti selfie e foto con i suoi animaletti del cuore: due cani e un gatto che l’accompagnano sempre.