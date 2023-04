Massimo Boldi: chi è, età, carriera, oggi, film, moglie, figli, fidanzata, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuova puntata di Domenica In con la conduzione dell’eccezionale Mara Venier! Oggi accoglierà in studio tanti ospiti speciali, tra cui Massimo Boldi. Si racconterà a cuore aperto: dalla vita amorosa alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita!

Chi è Massimo Boldi: età, carriera, film

Massimo Antonio Boldi è nato a Luino il 23 luglio 1945 e ha 77 anni. Nella vita è un attore, comico, produttore cinematografico e conduttore televisivo italiano, conosciuto anche col soprannome di Cipollino, dal nome di Max Cipollino, uno dei suoi personaggi comici più noti. Col tempo diventa anche collezionista di pellicole: a tutt’oggi una raccolta di 400 titoli in 35mm e oltre 700 in 16mm, tra cui alcuni film oggi introvabili, come l’incompiuto di Marilyn Monroe, da qualche anno conservati e gestiti dalla Fondazione Cineteca Italiana di Milano. La professione di batterista lo porta nel 1968 al Derby Club di Milano, prima come musicista e poi, scoprendo un’esilarante vis comica, come cabarettista. Per più di vent’anni ha fatto coppia con l’attore romano Christian De Sica, con cui ha formato uno dei sodalizi di maggior successo del cinema italiano. Nella sua carriera televisiva ha vinto negli anni 11 Telegatti e ha fondato la Mari Film. Ecco alcuni film in cui ha recitato negli ultimi anni:

Matrimonio alle Bahamas, regia di Claudio Risi (2007)

La fidanzata di papà, regia di Enrico Oldoini (2008)

A Natale mi sposo, regia di Paolo Costella (2010)

Matrimonio a Parigi, regia di Claudio Risi (2011)

Ma tu di che segno 6?, regia di Neri Parenti (2014)

Matrimonio al Sud, regia di Paolo Costella (2015)

La coppia dei campioni, regia di Giulio Base (2016)

Un Natale al Sud, regia di Federico Marsicano (2016)

Natale da chef, regia di Neri Parenti (2017)

Amici come prima, regia di Christian De Sica (2018)

In vacanza su Marte, regia di Neri Parenti (2020)

Vita privata: fidanzata, patrimonio, dove abita

Ha tre figli avuti con Maria Teresa Selo con cui si sposò nei primi anni ’70. Purtroppo la donna è morta nel 2004 a seguito di una grave malattia e Boldi è rimasto vedovo. Negli anni successivi ha avuto altre relazioni amorose tra cui Loredana De Nardis più giovane di lui di 30 anni. Massimo Boldi è stato fidanzato con Irene Federica Fornaciari che ha 34 anni in meno di lui. Recentemente ha avuto una relazione con una donna di 40 anni, Anita Szacon: è polacca e nella vita lavora come cosmetologa. Attualmente pare che la sua nuova fiamma sia Elisa Barranu.

Massimo Boldi su Instagram

Massimo Boldi ha da poco subito un intervento importante a causa dell’ostruzione delle arterie, per cui adesso cerca di condurre una vita il più serena e tranquilla possibile. Vive con la sua cagnolina a Roma e sembra essere molto felice. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 352mila persone su cui condivide molti scatti della sua vita quotidiana: