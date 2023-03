Matilde Brandi, chi sono le figlie gemelle Aurora e Sofia: età, chi è il padre

La ballerina e showgirl Matilde Brandi oggi pomeriggio sarà ospite a Verissimo. Nel salotto di Canale 5 racconterà a Silvia Toffanin tutta la storia della sua vita. La carriera, il lavoro e le sue due splendide figlie che tanto ama, frutto dell’amore con l’ex compagno Marco Costantini. Chi sono Aurora e Sofia? Scopriamolo insieme!

Le figlie gemelle di Matilde Brandi

Matilde Brandi ha avuto una lunga storia con il commercialista Marco Costantini. I due si sono conosciuti nel 2004 e dopo due anni sono andati a vivere insieme. Il loro amore è durato per 17 lunghi anni, ma alla fine hanno deciso di separarsi e prendere strade diverse. La fine della storia è un po’ triste e ha lasciato tutti con l’amaro in bocca: mentre lei era al GF VIP, lui le ha lasciato un messaggio gelido in cui la lasciava ed è sparito. Da allora ha sempre evitato ogni tipo di confronto. Nonostante ciò, dal loro amore sono nate due bambine gemelle: Aurora e Sofia.

Le gemelle Aurora e Sofia

Aurora e Sofia sono nate nel 2006 e hanno quasi 17 anni. Dopo la loro nascita, Matilde si è allontanata dal mondo della tv e dello spettacolo per molto tempo perché si è voluta dedicare alle figlie. Nonostante loro avessero i nonni, il papà e la tata sempre con loro, lei sentiva di volersi dedicare completamente a crescerle. Ad oggi frequentano le scuole superiori, ma non si hanno notizie di loro, soprattutto perché, data la loro giovanissima età, la madre vuole proteggerle dai riflettori.

Vita privata e famiglia

Le figlie vivono insieme alla madre Matilde Brandi e sono molto legate. Pare che vadano anche molto d’accordo con il nuovo compagno Francesco Tafanelli. Non sappiamo ancora se vogliano percorrere le sue orme o prendere una strada del tutto diversa, per adesso si godono la loro giovane età e viaggiano in giro per il mondo. Non hanno profili social, ma da quello della madre sappiamo che sono da poco tornate da uno scambio interculturale di sei mesi e lei ha accolte con tanta gioia in aeroporto. Ecco la foto che ha condiviso sul suo profilo da oltre mezzo milione di followers: