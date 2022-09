Mehdi Nebbou: chi è, età, carriera, film, moglie, Instagram, Morgane Detective Geniale

Oggi è un altro giorno. Tutto è pronto, bisogna solo accendere i riflettori sui nuovi ospiti che saranno oggi in puntata nel salotto più famoso del pomeriggio, in compagnia della bravissima Serena Bortone. Tra le tante cose, si parlerà anche di una serie che sta mandando fuori di testa tantissimi telespettatori: Morgane-Detective speciale. Conosciamo meglio uno dei suoi protagonisti: l’affascinante Mehdi Nebbou.

Chi l’attore francese Mehdi Nebbou

Diciamolo sin da subito: lui, Mehdi Nebbou, è l’attore che interpreta Adam Karedec, personaggio chiave della serie e spalla investigativa della protagonista dall’intuito eccezionale interpretata dalla bellissima Audrey Fleurot. L’attore francese nasce nel 1971 a Bayonne, ma fin da ragazzino andrà a vivere in Germania, precisamente a Berlino, dove inizierà gli studi nell’ambito della recitazione, dal 1995 al 2000.

Il successo nella recitazione

Si tratta di un volto celebre e molto rinomato nel cinema tedesco e francese anche se non mancherà di comparire anche in Italia, grazie alle serie della piattaforma streaming di Netflix, come ad esempio ”Baby”, andata in onda nel 2018. In questa serie Mehdi interpretava Damiano il padre della protagonista. Poi, nel 2021 venne scelto come uno dei protagonisti principali, nella serie tv francese Morgane-Detective speciale.

In coppia con Audrey Fleurot nella serie Morgane

Ad affiancarlo, come detto, è Audrey Fleurot. Lei, nella serie è una brillante donna di nome Morgane, con 3 figli e due ex compagni. Oltre a ciò, ha una passione sfegatata per gli abiti sgargianti. Ma la sua caratteristica principale è un’intelligenza fuori dal comune e un intuito pazzesco. Per questo viene scelta per lavorare in polizia, nonostante prima facesse l’inserviente. Dopo la caduta accidentale di un fascicolo per omicidio, la donna capisce immediatamente che le indagini stanno andando dalla parte sbagliata e scopre un dettaglio importantissimo per la risoluzione del caso. Da quel momento, la sua vita cambia completamente.

La sua parte come co-protagonista

La torniamo al nostro attore francese. Lui fa la parte di Adam Karedec, l’investigatore e poliziotto che lavorerà al suo fianco, dal fascino misterioso e dall’animo nobile. Insieme faranno una coppia mozzafiato e cercheranno di risolvere gli intrighi più ostici e gli omicidi più efferati.

Vita Privata

Mehdi Nebbou è molto riservato sul fronte personale. Non sappiamo neppure, con assoluta certezza, se sia sposato o meno. Tuttavia, a quanto pare, una donna speciale al suo fianco ce l’ha e si tratta dell’ attrice e fotografa, molto famosa, Nouma Bordj. I due si sono conosciuti in viaggio – lui ama viaggiare – e da allora sono inseparabili. Da lei pare abbia avuto anche la sua unica figlia.

Instagram e social

Il suo account Instagram è seguito da 3.968 follower, nel suo fedd compaiono prevalentemente foto che lo ritraggono durante i suoi viaggi.