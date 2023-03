Michelle Impossible & Friends, anticipazioni ultima puntata: chi sono gli ospiti di mercoledì 8 marzo 2023

Quella di domani sera, mercoledì 8 marzo, sarà la puntata conclusiva di Michelle Impossible & Friends. Un appuntamento, quello su Canale 5, atteso dai tanti fan della conduttrice svizzera e da coloro che hanno avuto modo di apprezzare lo show condotto dalla Hunziker. Anche in questa serata conclusiva, si avvicenderanno sul palco cantanti, attori, ballerini accompagnati dalla musica dell’orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

La presentatrice non mancherà con la sua ironia e la sua allegria di coinvolgere i presenti in gag e sketch, grazie anche alla partecipazione della Gialappa’s Band e del Mago Forest. Mentre chissà se presenzierà la figlia della conduttrice, Aurora Ramazzotti, ormai prossima al parto…

Chi sono gli ospiti della serata conclusiva dello show

Ma lo show prevede una serie di ospiti d’eccezione tra i quali: Pierfrancesco Favino, Pio e Amedeo, Piero Chiambretti, Articolo 31, Serena Autieri e Alessandro Ristori. Ciascuno degli ospiti verrà sollecitato da ‘Michelle Impossible’ a raccontare aspetti della vita professionale e privata. C’è da chiedersi se ci sono in serbo novità, visto che quella di domani è la puntata conclusiva del programma. Sicuramente i ballerini le cui coreografie sono affidate a Laccio, non mancheranno di proporre, come di consueto uno spettacolo avvincente.

Chi è Laccio? Quanto è stato importante nel programma condotto da Michelle Hunziker?

Laccio, al secolo Emanuele Cristofoli, ha avuto un grande ruolo nella realizzazione di Michelle Impossible & Friends. Il coreografo nato come interior designer che ha scoperto solo a 17 la sua passione per la danza facendola diventare una passione, prima come ballerino, poi come coreografo. E la sua esperienza con la Hunziker lo ha soddisfatto particolarmente, in quanto la presentatrice svizzera ha la capacità di mettere insieme ironia ed eleganza. Un binomio che è risultato vincente anche nella realizzazione del programma, al quale il coreografo sottolinea, Michelle somma un lavoro estenuante, non mancando mai di provare le sue trasmissioni nel minimo dettaglio.