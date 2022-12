Natale & Quale Show 2022, lo speciale con Telethon su Rai 1: cast, ospiti e anticipazioni di domenica 11 dicembre

Nella prima serata di domenica prossima, 11 dicembre 2022, andrà in onda in diretta su Rai1 una puntata speciale di Tale e Quale, dal titolo irriverente: Natale e Quale – Speciale Telethon condotto da un intramontabile Carlo Conti. Si tratta di una puntata speciale che ha a che fare con una causa molto importante, cioè quella di sostenere la rinomata Fondazione Telethon. Il padrone di casa, Carlo Conti, dunque inaugurerà la maratona televisiva totalmente dedicata alla raccolta fondi per la ricerca.

Natale e Quale: supporto alla Fondazione Telethon

Carlo Conti e tutto il cast sono già pronti per tornare in prima serata con una puntata speciale, tutta da vedere, di Natale e Quale – Speciale Telethon. Il tutto sarà inevitabilmente accompagnato da un’atmosfera natalizia, all’interno della quale il padrone di casa darà il via ad una raccolta fondi molto importante, che sarà destinata alla Fondazione Telethon. La maratona, poi, finirà con una puntata speciale de”I Soliti Ignoti”, con Amadeus. Alla puntata speciale di domenica 11 dicembre, dedicata completamente alla solidarietà, prenderanno parte anche diverse personalità già note al pubblico, perché ex concorrenti delle scorse edizioni di Tale e Quale Show. Saranno 12 concorrenti in tutto che interpreteranno i cantanti italiani e internazionali, con grandi classici musicali di Natale come Santa Claus is coming to town, Astro del ciel, White Christmas e Jingle bell rock. Parallelamente, poi le esibizioni dei concorrenti di Natale e Quale – Speciale Telethon saranno accompagnate dalle ineguagliabili coreografie di Fabrizio Mainini. Non potrà mancare, certo, la giuria di riferimento, formata da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Durante la puntata, poi, i telespettatori otranno partecipare alla raccolta fondi per Telethon, attraverso un sms o chiamata da rete fissa, al numero solidale che verrà comunicato da Carlo Conti diverse volte durante la puntata stessa.

Natale e Quale – Speciale Telethon: Il cast

Il cast dei concorrenti che si esibiranno durante l’imperdibile puntata di Natale e Quale – Speciale Telethon sarà dunque formato da: