Nicole Santinelli e Carlo Alberto di Uomini e Donne si sono lasciati: ecco perché, lei cercherà Andrea Foriglio?

Nicole Santinelli rompe il silenzio sulla fine della sua storia con Carlo Alberto Mancini. Nicole Santinelli ha 29 anni ed è originaria di Roma, nella vita fa l’account manager di un’azienda di informatica e cura la parte social marketing di un ristorante di Roma. E molti la conoscono perché ha partecipato a Uomini e Donne come tronista e ha deciso di scegliere Carlo Alberto Mancini lo scorso 12 maggio. Ma loro storia è durata solo due settimane. L’ex tronista ha svelato i motivi che l’hanno portata a lasciare il personal trainer bolognese e in un audio pubblicato su Instagram ha parlato anche del suo rapporto con Andrea Foriglio, l’altro corteggiatore che aveva ‘rifiutato’. Nonostante la passione e i baci in esterna.

Una differente visione dell’amore, ecco perché è finita la storia tra Nicole e Carlo Alberto

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati, la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne è durata poco più di due settimane. Ad annunciarlo era stato l’ex corteggiatore, spiegando che la decisione era stata presa dalla ragazza. “È stata onesta, non attaccatela”, aveva detto. In un audio pubblicato su Instagram, l’ex tronista ha spiegato perché ha lasciato Carlo Alberto poco tempo dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne. Il motivo principale è una differente visione dell’amore, di cui si è accorta passando quotidianamente del tempo con lui: “Anche se sono stata io a prendere questa decisione, non l’ho fatto per tutti e due, perché nel modo in cui vedo io l’amore nessuno dovrebbe mai cambiare la propria essenza per qualcun altro. La mia scelta deriva dalle particolari emozioni che ho provato in quel momento, ma una volta usciti da quel programma insieme, vivendoci giorno per giorno mi sono resa conto a malincuore che viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa”.

La ragazza avrebbe voluto annunciare la rottura di comune accordo, rispettando anche i suoi tempi, invece Carlo Alberto ha scelto di comunicarlo in una diretta Instagram solo mezz’ora dopo l’accaduto, non dandole nemmeno il tempo di metabolizzare: “Sinceramente ieri, dopo un momento così difficile per me, dopo neanche 30 minuti che ci eravamo lasciati, io non me la sono sentita di esternare tutto a voi. Piuttosto, visto la buona fede con la quale ci siamo lasciati, mi sarei aspettata di dare la notizia insieme o quantomeno di avere il tempo per metabolizzare la mia delusione”.

Nicole ha poi ringraziato Carlo Alberto per averla fatta sentire speciale e per averla amata senza condizioni. Ha anche chiesto ai fan di non insultarlo o giudicarlo perché è una persona rara e sensibile.

Un futuro con Andrea Foriglio?

Nicole nel suo audio ha anche fatto un accenno ad Andrea Foriglio, il corteggiatore che aveva scartato preferendogli Carlo. Come avevamo anticipato, i due ora potrebbero ricominciare a frequentarsi. L’ex tronista infatti, a questo proposito, ha dichiarato: “Mi state chiedendo come andrà a finire tra me e Andrea. Quello che ho provato e pensato di lui nel programma non posso negarlo…”

Andrea Foriglio è un osteopata romano di 29 anni, conosciuto anche tra i VIP per aver curato personaggi come Elettra Lamborghini, Antonella Elia e Paolo Ruffini. Si era presentato a Uomini e Donne per conoscere Nicole Santinelli che lo aveva affascinato fin dal primo momento. Tuttavia, la tronista a lui aveva preferito Carlo Alberto Mancini lo scorso 12 maggio, lasciando una grande delusione nel suo cuore. Andrea aveva fatto discutere per aver consegnato in gran segreto un biglietto a Nicole durante un ballo, senza segnalarlo alla redazione. Questo gesto aveva scatenato l’ira degli opinionisti e di Carlo Alberto, che lo avevano accusato di avere un accordo e una tresca con la tronista. Anche Roberta Di Padua, dama del Trono Over, aveva criticato Nicole e Andrea, dopo aver mostrato interesse per quest’ultimo ed essere stata rifiutata.

Ora che Nicole è tornata single, Andrea potrebbe avere una seconda chance con lei. I due si sono sentiti dopo la rottura e hanno deciso di vedersi per chiarirsi? Non ci resta che seguire i loro canali social per scoprire cosa accadrà!