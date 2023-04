Oreste Lionello, come è morto: età, carriera, tomba

Il grande Oreste Lionello è stato un attore greco, nato il 18 aprile 1927 a Rodi (Grecia) e poi scomparso il 18 febbraio 2009 all’età di 81 anni a Roma (Italia). Durante la puntata odierna di Oggi è un altro giorno, in compagnia di Serena Bortone e di tanti altri ospiti, si ricorderà la sua figura e la sua vita. Ecco, intanto, qualche anticipazione da parte della nostra redazione per meglio conoscere questo indimenticabile personaggio.

Serena Bortone è fidanzata? Chi è il compagno, età, lavoro e vita privata

Chi era Oreste Lionello

Il nome di Oreste Lionello è indissolubilmente legato al mondo del cinema. Lionello nasce in Grecia, a Rodi precisamente, il 18 aprile del 1927, ben presto però si trasferisce a Reggio Calabria per una serie di vicissitudini. Dopo i primi studi, si iscrive all’università, laureandosi in Giurisprudenza all’Università di Palermo. Tuttavia, subito dopo, si rende conto che quello non è il mondo a cui deve appartenere la sua vita, che punta e mira e ben altro.

La passione per il teatro e la recitazione

Di fatto, la passione per il teatro e la recitazione sono già molto forti, e così si iscrive all’Accademia di Arti Drammatiche. Una volta avviato sulla strada del palcoscenico, ecco che Oreste Lionello si trasferisce nella Capitale, a Roma, entrando a far parte della Compagnia del Teatro Comico Musicale di Radio-Roma contribuendo in prima persona a dar vita al cabaret italiano.

L’approdo al doppiaggio

Tra le tappe storiche della sua carriera, doveroso ricordare anche l’anno 1954, quando Oreste Lionello divenne protagonista della trasmissione televisiva per ragazzi “Il marziano Filippo”. Sono questi anche gli anni durante i quali Oreste Lionello si avvicina al mondo del doppiaggio con la CDC, dando così voce a più di 50 attori tra cui Gene Wilder, Charlie Chaplin e Woody Allen, proprio grazie a quest’ultimo e al suo doppiaggio, il nome di Oreste Lionello racimola una certa popolarità in Italia per il settore.

Come è morto e dove è sepolto

Il 19 febbraio del 2009 è il giorno della sua morte. Oreste Lionello muore all’età di 81 anni a causa di un tumore. Il giorno seguente sarà allestita la camera ardente nella Sala Protomoteca del Campidoglio, e la mattina del 21 febbraio si celebrarono i funerali, ai quali presero parte tantissimi fans e volti noti del mondo dello spettacolo. Dopo la sua morte, Woody Allen in una intervista disse: ”Oreste Lionello mi ha reso per anni un attore molto migliore di quanto non fossi veramente. Ci siamo conosciuti personalmente e mi è sempre sembrato un uomo molto amabile e la mia grande popolarità in Italia è in gran parte dovuta a lui”. Le sue spoglie si trovano al Cimitero Monumentale del Verano, a Roma.

(Foto in copertina di Foto di @hotantavogliadiottanta, Instagram)