Pechino Express 2022, chi ha vinto? La coppia vincitrice e cosa è successo nella finale di ieri

Dopo tappe e percorsi estenuanti, sfide difficili tra tradizioni locali, autostop e passaggi sui mezzi più improbabili, finalmente è arrivato il giorno che i telespettatori, seppur a malincuore, stavano aspettando da tempo: quello della finale di Pechino Express, l’adventure game che quest’anno è sbarcato su Sky. E che vede protagoniste tre coppie, le uniche che sono arrivate fino alla fine: chi vincerà?

Mamma e Figlia, I Pazzeschi e gli Sciacalli: chi ha vinto Pechino Express?

Le coppie in gara, quelle finaliste, dopo l’eliminazione ‘inaspettata’ di Italia Brasile, che sembravano le più agguerrite, sono:

Chi di loro ha vinto il reality? I viaggiatori nel corso della finale hanno percorso circa 46 chilometri: sono partiti dalla terrazza panoramica della Palm Tower e sono arrivati al roof dell’Emirates Gran Hotel, dove è stato decretato il vincitore.

Quando vedere il reality in chiaro su TV8

L’ultima puntata di Pechino Express, come sempre, è andata in onda su Sky ed è stata visibile in streaming su NOW TV e sulla piattaforma Sky Go. Ma sono in tanti, quelli senza abbonamento alla pay tv, a chiedersi: il reality quando verrà trasmesso in chiaro, su TV8? Purtroppo non è prevista una messa in onda in chiaro (fruibile a tutti) per questa edizione, ma è probabile, come è accaduto per altri programmi Sky come Masterchef e Italia’S Got Talent, che anche il viaggio di Pechino Express arrivi su Tv8. Bisogna solo pazientare!