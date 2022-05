Pechino Express, anticipazioni finale 12 maggio 2022: coppie in gara, percorso, chi vince a Dubai

Il conto alla rovescia si può attivare perché tra autostop, notti insonni in sacco a pelo in abitazioni di fortuna, corse estenuanti e sfide difficili, Pechino Express, l’adventure game di Sky, sta per giungere al capolinea. E questa sera, in prima serata, andrà in onda la finale, che si svolgerà negli Emirati Arabi, a Dubai: chi trionferà?

Quali sono le coppie finaliste di Pechino Express 2022

Dopo l’eliminazione quasi inaspettata di Italia-Brasile, e cioè delle agguerrite modelle Helena Prestes e Nikita Pelizon, le coppie in gara, quelle finaliste, sono:

Tra di loro si nascondono i vincitori di questa edizione del reality, tutto all’insegna dell’avventura. Ma chi trionferà? Chi riuscirà ad arrivare per primo sul tappeto rosso? Alla conduzione, come sempre, ritroveremo Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

I pronostici sui vincitori

La finale di Pechino Express si giocherà a Dubai, che è di fatto l’ultima tappa della Rotta dei Sultani. Stando ai primi pronostici, pare che le più quotate per la vittoria siano Mamma e Figlia, sportive, sempre concentrate e unite. Sarà davvero così? O ci sarà un colpo di scena? D’altra parte, in un reality come questo bisogna aspettarsi davvero di tutto.

Dove e a che ora vedere l’ultima puntata

L’ultima puntata di Pechino Express andrà in onda stasera, giovedì 12 maggio, in prima serata su Sky Uno. Sarà visibile in streaming su NOW TV e sul portale Sky Go, a partire dalle 21.15 circa.