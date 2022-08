Pechino Express 2023, chi sono i nuovi concorrenti: le coppie in gara

Dopo la vittoria dei ‘Pazzeschi’, cioè di Victoria Cabello e Paride Vitale, si sono accesi di nuovo i riflettori su Pechino Express e già da tempo, ormai, circolano le prime indiscrezioni sulla nuova edizione. Su quel reality show, tutto all’insegna dell’avventura, che vedrà molto probabilmente alla conduzione, ancora una volta, Costantino Della Gherardesca. Ma chi parteciperà?

Chi parteciperà a Pechino Express?

Ancora nessuna ufficialità, troppo presto per conoscere il cast completo. Eppure, le voci sono tante e c’è chi ha già fatto i nomi delle prime coppie. Molto probabilmente, prenderanno parte al reality Alex Belli e Delia Duran, protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del GF VIP, che hanno fatto discutere con il loro amore libero. E ancora, forse i telespettatori rivedranno in televisione Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi, ex concorrenti dell’Isola dei Famosi e le tenniste Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Ci saranno anche Paola e Chiara nel cast? Chissà, non ci resta che aspettare!

Dove vedere le repliche dell’ultima edizione

Intanto, in attesa della nuova edizione, dal 6 settembre su TV8, in chiaro, andranno in onda le repliche dell’ultima stagione di Pechino Express.