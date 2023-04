Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati? Il video in discoteca con una ragazza

Sembrano esserci alcuni dissapori nella coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Lo scorso febbraio Alfonso Signorini aveva chiesto all’esperta social se le voci di maretta tra lei e il suo fidanzato fossero vere. La Salemi in quella circostanza aveva confessato di stare attraversando un momento delicato con il fidanzato, difficoltà che poi sembravano essere diventate acqua passata in quanto, dopo la fine del GF VIP i due sono stati visti nuovamente insieme. Nelle ultime ore, tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato. Cosa sarà accaduto?

Giulia Salemi opinionista al Grande Fratello? Ultime news

Aria di crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Il video della discordia

Ad incrinare nuovamente il rapporto tra i due un video spuntato in queste ore su Twitter, dove si vede Pierpaolo Pretelli ballare con un’altra ragazza. Assente la Salemi che ha lanciato sui social quella che sembra essere, a tutti gli effetti, una frecciatina. Ma facciamo un piccolo passo indietro. In questi giorni la donna è volata a Coachella, in California, per prendere parte al noto Festival Musicale mentre il suo fidanzato è rimasto in Italia e pare che ne abbia approfittato per trascorrere dei momenti di spensieratezza. “Avvistato” ieri sera in un noto locale di Milano, al suo fianco ad un certo punto ha fatto capolino una ragazza sconosciuta che ha ballato con lui tutta la sera. Ora, nel video, oltre a Pretelli appare anche un’altra persona nota al mondo dello spettacolo e, dunque, non è chiaro se il ballo in questione sia un gioco tra amici o altro.

La frecciatina social

Rientrata in Italia nelle ultime ore, la replica della Salemi non si è fatta attendere. Sui social la donna ha, infatti, postato una foto che ha tutta l’aria di configurarsi come una vera e propria frecciatina. “L’unica cosa tossica di cui hai bisogno nella tua vita è il botox lascia stare tutto il resto”, queste le parole, eloquenti, apparse sulle sue storie Instagram.