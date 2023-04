Quando finisce Rocco Schiavone 5? Data e trama ultima puntata

Rocco Schiavone è di nuovo sugli schermi degli italiani con la quinta stagione. Marco Giallini veste ancora i panni del protagonista alle prese con le conseguenze di un colpo di pistola involontario che ha colpito il suo rene. Ecco tutto quello che sappiamo sui nuovi episodi della serie.

Torna Rocco Schiavone, Giallini “Siamo simili” (ilcorrieredellacitta.com)

Rocco Schiavone: episodi e trama della quinta stagione

Il 5 aprile è tornata in televisione la quinta stagione della serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini, che racconta le vicende di Rocco, un poliziotto arrogante e dal carattere irruento. Il vicequestore di Roma viene trasferito ad Aosta, una città lontana sia come cultura che geograficamente. Un fatto che Schiavone vive quasi come una punizione per gli errori commessi in passato.

Questa quinta stagione è composta da quattro episodi che verranno trasmessi su Rai 2 in prima serata nei seguenti giorni:

Prima puntata: 5 aprile 2023

Seconda puntata: 12 aprile 2023

Terza puntata: 14 aprile 2023

Quarta puntata: 19 aprile 2023

Rocco Schiavone 5, quando va in onda? Data di uscita, trama episodi, cast e anticipazioni (ilcorrieredellacitta.com)

Il secondo episodio su Rai 2: trama

Questa sera andrà in onda il secondo episodio della serie, dal titolo “Chi parte e chi resta”. In questa nuova puntata Rocco è preoccupato per il suo caro amico Sebastiano Cecchetti e deve affrontare un nuovo caso di omicidio. Si tratta del cadavere della professoressa Martinet, studiosa appassionata di Leonardo Da Vinci. Mentre le indagini vanno avanti da Roma arriva una notizia: qualcuno ha messo a soqquadro l’appartamento di Sebastiano per cercare qualcosa.