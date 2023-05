Quando finiscono Le Iene 2023? Data ultima puntata e anticipazioni servizi

Con l’arrivo dell’estate tanti programmi televisivi sono agli sgoccioli. Non fa eccezione il pungente programma di approfondimento e attualità Le Iene, che propone ai telespettatori inchieste e servizi giornalistici facendo della satira e di una certa irriverenza la sua cifra distintiva. Condotto dalla showgirl Belen Rodriguez, quando andrà in onda l’ultima puntata del programma?

Quando va in onda l’ultima puntata di Le Iene

L’appuntamento con il programma Le Iene è previsto, come sempre, nella prima serata di Italia 1 e quindi a partire dalle 21.20. Ad affiancare la conduttrice anche i due giovani talenti comici Max Angioni e Eleazaro Rossi, per una puntata elettrizzante che non mancherà di regalare amozioni al pubblico da casa. L’ultima puntata settimanale della trasmissione è andata in onda lo scorso 16 maggio ed ora cresce l’attesa e la curiosità per il finale i stagione! Quando andrà in onda quest’ultimo?

La prossima ed ultima puntata del programma le Iene andrà in onda martedì 23 maggio 2023! Ancora una volta tante le inchieste ed i servizi che verranno mandati in onda, per un finale di stagione davvero con i fiocchi. Ricordiamo infine che è possibile seguire il programma in diretta live streaming mediante la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Per accedere al servizio è tuttavia necessario registrarsi, dopodiché sarà possibile usufruire dei diversi contenuti presenti.

Se sono molti i programmi che si apprestano a salutare i telespettatori per la canonica pausa estiva, sono altrettanto numerose le nuove uscite che arricchiranno il palinsesto di casa Mediaset. Ne è un esempio la nuova serie tv turca, La ragazza e l’ufficiale che è pronta a fare capolino questa estate sul piccolo schermo! Il protagonista della romantica quanto tormentata vicenda è Kıvanç Tatlıtuğ, il Cesur Alemdaroğlu di Brave and Beautiful. La storia è ambientata ai tempi della Prima Guerra Mondiale e non mancherà di regalare ai telespettatori tanti colpi di scena che li lasceranno con il fiato sospeso!