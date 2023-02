Quanto guadagna Paola Egonu a Sanremo 2023? Il cachet della serata

Per gli amanti del Volley quello di stasera non sarà solo il terzo appuntamento con il Festival della canzone italiana, ma anche con una delle rappresentati più significative della Pallavolo mondiale, grazie alla partecipazione come co-conduttrice della campionessa della nazionale italiana di Pallavolo Paola Egonu.

Paola Egonu è la co-conduttrice della terza serata del Festival

Dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani stasera tocca alla Egonu che non mancherà di presentare il suo monologo. Per la sportiva la sua esperienza con il Festival è sicuramente la prima, ma non è la prima volta che appare in tv, visto che ha preso parte due anni fa a una puntata de Le Iene. Anche all’epoca fu invita a esporre un suo monologo che ha incentrato sulla gestione della pressione mediatica e sulla questione raziale. In quell’occasione pronunciò parole che colpirono profondamente l’opinione pubblica e in una parte del suo discorso ha detto: “La pressione può schiacciarti, ovviamente questo fa parte del gioco: trasformare la difesa in attacco, questo mi piace. Quello che non mi piace sono le etichette che la gente mi appiccica addosso. Chi preferisce giudicarmi per chi amo, per il colore della mia pelle, per il mio passaporto. Se proprio volete giudicarmi, fatelo con l’unica etichetta che mi appartiene: libera”.

Il cachet della pallavolista

Stasera sarà chiamata a parlare nuovamente ma di fronte a milioni e milioni di italiani, ad affrontare tematiche che le stanno a cuore e non è escluso quindi che torni a parlare del razzismo, per poi affiancare il conduttore nella presentazione dei brani in gara. Quanto guadagnerà per questa performance? Il cachet previsto per la partecipazione della pallavolista al Festival è di 25mila euro, come stabilito anche per le altre due co conduttrici, fatta eccezione per la Ferragni che invece percepirà per le due serate – la prima e la quinta – 100mila euro.